Influenza, in Liguria aumentano i casi e superano la media nazionale

Sale, come atteso con l'avanzare della stagione fredda, l'incidenza delle sindromi simil influenzali in Italia, che nell'ultima settimana si attesta a 9,2 casi per mille assistiti (contro i 7,9 dello scorso bollettino). La Liguria registra valori superiori (10,88 casi per mille assistiti) e nella nostra regione, insieme a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Abruzzo, è stata raggiunta la soglia di intensità media.

Tra i "malanni" di stagione, si segnala una prevalenza di rhinovirus e una percentuale ancora piccola di virus influenzali veri e propri, come affermano i bollettini della sorveglianza RespiVirNet pubblicati il 1 dicembre.

Durante la seconda settimana di sorveglianza virologica, la circolazione dei virus influenzali si mantiene a bassi livelli, sebbene in lieve aumento rispetto alla settimana precedente. Su 994 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori aderenti alla rete RespiVirNet, 41 (4,1%) sono risultati positivi al virus influenzale, 39 di tipo A e 2 di tipo B. Tra i campioni analizzati, 129 (13%) sono risultati positivi al covid-19, 33 (3,3%) per Rsv e i rimanenti 152 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 126 rhinovirus, 10 adenovirus, 7 virus parainfluenzali, 6 coronavirus umani diversi da Sars-CoV-2, 2 metapneumovirus e 1 bocavirus. Al momento sono stati segnalati due casi di mycoplasmapneumoniae in bambini ricoverati con sintomi respiratori dal laboratorio di riferimento di Perugia, in linea con quanto atteso in questo periodo.