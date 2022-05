Giornata mondiale per l’igiene delle mani: come si lavano correttamente

Celebrato ogni anno il 5 maggio, il World Hand Hygiene Day (Giornata mondiale per l'igiene delle mani) mira ad aumentare tra le persone di tutto il mondo la consapevolezza sull’importanza dell’igiene delle mani in generale e, in particolare, in ambito sanitario al fine di proteggere operatori sanitari e pazienti da molte infezioni. Lo abbiamo imparato bene negli ultimi due anni con il covid: il gesto di igienizzarsi le mani - con acqua e sapone o con il gel alcolico - è diventato familiare davvero a tutti per tenere lontano il virus.

"Oggi è la Giornata mondiale per il lavaggio delle mani. Lavarsi bene le mani può salvare la vita non solo per evitare il covid, ma anche per tutte le altre malattie infettive" ha spiegato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che su Facebook ha postato un video dimostrativo al lavandino.

C'è spazio anche per la polemica, perché l'infettivologo scrive su Twitter che vediamo "tutti (o quasi) con le mascherine, ma pochi che si lavino bene le mani".

Come ci si lava correttamente le mani? Bisogna innanzitutto farlo molto bene, più volte al giorno, con sapone e acqua non troppo calda, cercando di coprire bene ogni parte delle mani, girare intorno a dita e unghie, continuare a sfregare bene e poi risciacquare.

Altrimenti, in assenza di lavabo e detergente, si possono usare i gel alcolici.

"Lavarsi le mani riduce del 30-40% le infezioni ospedaliere e in generale riduce il rischio di infettarsi con covid, influenza e ogni tipo di microrganismo, che sia un virus o un batterio. Laviamoci le mani - insiste Bassetti - non solo in ospedale, ma sempre, a scuola, sul lavoro, quando si torna a casa".