Gaslini, il professor Andrea Rossi nominato membro onorario dell'American Society for Pediatric Radiology

Si è concluso a Roma l'IPR 2021 - International Pediatric Radiology Congress, che si svolge ogni 5 anni quale evento congiunto delle due società scientifiche internazionali di Radiologia Pediatrica: l'European Society of Paediatric Radiology e l'American Society for Pediatric Radiology. Si tratta del più grande e prestigioso convegno in ambito radiologico pediatrico, con una tradizione più che trentennale. Le due società scientifiche lo organizzano a turno in Europa e in America (www.ipr2021.org); quest'anno per la prima volta è stato organizzato in Italia, a Roma, coinvolgendo oltre 1000 radiologi pediatri da tutto il mondo, di cui 350 in presenza e circa 650 collegati da remoto, impegnati in corsi formativi e sessioni scientifiche sulle varie tematiche dell'imaging pediatrico, per esplorare gli avanzamenti tecnologici che caratterizzeranno il prossimo decennio.

Presidente del Congresso è il professor Andrea Rossi, direttore dell’Unità Operativa Complessa Neuroradiologia dell’Istituto pediatrico scientifico Giannina Gaslini di Genova, che da diversi anni è punto di riferimento per la Neuroradiologia pediatrica a livello italiano ed europeo, ricoprendo attualmente gli incarichi di presidente dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia, segretario generale dell’European Society of Neuroradiology oltre che il ruolo di Professore Straordinario di Neuroradiologia presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova.

Copresidente del Congresso IPR 2021 è il prof. Damien Grattan-Smith (Atlanta), mentre presidente onorario è il prof. Paolo Tomà (Roma).

Nel corso del convegno Andrea Rossi dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini e il professor Paolo Tomà dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù hanno ricevuto la qualifica di socio onorario della Società Americana di Radiologia Pediatrica, per i servizi resi all'avanzamento della disciplina.