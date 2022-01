Covid, in Liguria tamponi gratuiti per bambini e studenti: come ottenerli

Come annunciato durante una conferenza stampa della Regione Liguria, i tamponi rapidi saranno gratuiti per bambini di asili e ragazzi di elementari, medie e superiori. A differenza di quanto comunicato inizialmente dalla Regione, per quanto riguarda lo screening degli alunni delle scuole i tamponi saranno gratuiti per tutti, dalla scuola materna fino alle superiori.

Come prevede la normativa i tamponi devono essere richiesti dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che dovrà prescriverli utilizzando la ‘ricetta rossa’, che prevede che il tampone sia a carico del sistema sanitario regionale.

I tamponi saranno eseguibili sia presso le Asl che in farmacia e nei centri autorizzati.

Per usufruire della gratuità è dunque necessario presentare l'idonea prescrizione medica rilasciata dal proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta (cosiddetta "ricetta rossa" o "ssr").