Tamponi gratis in Liguria: come, dove e quando farli

In Liguria parte sabato 16 ottobre la possibilità di effettuare il tampone rapido gratuito presso gli hub messi a disposizione dalle Asl liguri. Come da ordinanza della Regione Liguria, questa possibilità esiste solo per coloro che abbiano già effettuato la prima dose di vaccino e siano in attesa del rilascio del Green pass.

Per orari e aperture degli hub per i vaccini e tamponi ecco le indicazioni aggiornate per tutte le Asl della Liguria:

Asl 1

Il 16 e 17 ottobre possibile vaccinarsi senza prenotazione. Si potranno eseguire anche i tamponi antigenici rapidi.

Si comunica che nel fine settimana del 16 e 17 ottobre 2021 sarà possibile effettuare presso i tre centri vaccinali della provincia di Imperia, vaccinazioni ad accesso libero e senza prenotazione, in modalità “Open Day”.

Vaccinazioni

Sabato 16 ottobre i centri vaccinali di: Camporosso - Palabigauda, Taggia - Stazione Ferroviaria e Imperia - Palasalute saranno aperti dalle 8 alle 13

Domenica 17 ottobre i centri vaccinali di: Taggia - Stazione Ferroviaria e Imperia - Palasalute saranno aperti dalle 8 alle 13.

Tamponi

Per quanto concerne invece la possibilità di poter effettuare il tampone:

a Sanremo il Palafiori di corso Garibaldi sarà aperto sabato 16 ottobre dalle 14 alle 19 e domenica 17 ottobre dalle 8 alle 19

a Imperia il Palasalute sarà aperto da lunedì 18 ottobre a venerdì 23 ottobre dalle 14 alle 17.

Il costo del tampone è di € 15,00, e sarà effettuato il tampone antigenico rapido. Il rilascio del Green Pass non è immediato, sarà fornito infatti, secondo le tempistiche ministeriali, dopo il referto del laboratorio analisi. E come da ordinanza regionale, tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno effettuare il tampone gratuitamente fino a che non riceveranno la certificazione verde sui loro dispositivi.

Asl 2

Orari e modalità di accesso dal 16 al 22 ottobre 2021

Tamponi

Sarà possibile effettuare il test antigenico rapido recandosi all'Ambulatorio Tamponi Scuola dell' Ospedale S. Paolo di Savona, ubicato presso parcheggio della palazzina dell'Anatomia Patologica (accesso sbarra lato Camere ardenti):

sabato 16 e domenica 17 ottobre dalle ore 10.00 alle 18.00

da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 ottobre dalle 14.00 alle 18.00.

Come da indicazioni Regionali, il tampone antigenico rapido sarà gratuito per coloro che hanno ricevuto la prima dose di Vaccino Covid-19 ed attendono il Green pass.

Vaccinazioni

Per le Vaccinazioni ad accesso diretto sarà invece possibile recarsi:

sabato 16 e domenica 17 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 presso l'Aula Magna , Padiglione Vigiola Ospedale San Paolo Savona

da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 ottobre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso Palacrociere

Asl 3

A partire da sabato 16 ottobre 2021, chi si è vaccinato con la prima dose ed è in attesa di ricevere il green pass può, nei 15 giorni successivi alla prima vaccinazione, eseguire gratuitamente i tamponi rapidi necessari per accedere ai luoghi di lavoro presso l'hub vaccinale Asl3 Sala Chiamata del Porto.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 18:00 per circa 180 tamponi al giorno, e si aggiunge a quelli erogati dalle Farmacie e dai Laboratori privati che hanno aderito all’iniziativa.

L'attivazione del servizio è dedicata ai soggetti indicati nell'ordinanza n. 31 del 14 ottobre 2021 con cui Regione Liguria ha disposto che "i tamponi antigenici rapidi siano offerti in forma gratuita, per i 15 giorni che intercorrono tra la somministrazione della prima dose di vaccino e l'attivazione del green pass, a coloro che lavorano in Liguria e abbiano necessità di produrre la certificazione verde Covid 19 per accedere ai luoghi di lavoro". L’intervallo fra l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi offerti in forma gratuita deve essere superiore o uguale alle 48 ore.

Nella sede di Sala Chiamata del Porto prosegue negli stessi orari (8-18), dal lunedì alla domenica, anche la vaccinazione anti-covid.

Asl 4

Tamponi

- Sabato 16/10 e domenica 17/10 dalle ore 10.00 alle 17.00

Da lunedì 18/10 a venerdì 22/10 dalle ore 08.00 alle 13.00

presso il centro vaccinale di Rapallo (Ospedale via San Pietro)

- Tamponi gratuiti per chi è in attesa di Green Pass e ha già effettuato la prima dose di vaccino

- Tamponi a pagamento (€ 15.00) per i maggiorenni senza alcuna dose di vaccino

Asl 5

Ex Fitram da lunedì 18 ottobre a sabato 23 dalle 8 alle 18. Hub Sarzana da lunedì 18 ottobre a sabato 23 ottobre dalle 8 alle 18 e domenica 24 ottobre dalle 8 alle 13. Tamponi rapidi da sabato 16 ottobre all’Hub di Sarzana dalle 8 alle 13.

Intanto l’incidenza cumulativa negli ultimi 7 giorni in Liguria si attesta a 28 casi su 100.000 abitanti, diminuiscono i nuovi ricoveri ospedalieri a quota 5,2 e anche la pressione sui reparti di media intensità e sulle terapie intensive scende, con una soglia di occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva pari al 3%, che conferma la Liguria ampiamente in zona bianca, con un rischio basso. Oggi sono stati 69 i nuovi positivi di cui 19 nella Asl 1, 14 nella Asl 2, 13 nella Asl 3, 11 nella Asl 4 e 10 nella Asl 5.

Secondo il report settimanale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre la Liguria risulta sopra la media nazionale per le vaccinazioni con prima dose degli over 80 (94,77%), sopra la media nazionale anche nella fascia 70-79 anni (87,23%), nella fascia 60-69 anni (80,83% ) e nella fascia 50-59 anni (79,96%).