I migliori gel igienizzanti per le mani: come sceglierli e come usarli

Lo sappiamo tutti molto bene ormai: per proteggersi dalla diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale seguire le direttive date dal Ministero della Salute e adottare alcune semplici misure, come rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro dagli altri, indossare le mascherine e lavare spesso le mani.

Soffermiamoci su quest'ultimo punto: l'igiene delle mani. In questo caso, i gel igienizzanti per le mani diventano un'ottima alternativa quando si è fuori casa e non si hanno a disposizione acqua e sapone.

Ma, come abbiamo imparato dopo lunghe selezioni nei negozi, non tutti i gel igienizzanti sono uguali, anzi: alcuni di essi, non hanno alcuna efficacia contro virus e batteri. Occorre dunque fare attenzione e comprare prodotti con alcol che sia presente in concentrazione superiore al 60%.

Ecco allora un elenco dei migliori gel igienizzanti per le mani da acquistare on line e tutto quello che c'è da sapere per usarli e sceglierli correttamente.

Gel Detergente Igienizzante Mani Lysoform On the Go - 100 Ml

Lysoform On the Go è un gel igienizzante per le mani in formato travel size, che può essere comodamente portato in borsa e anche in aereo. Dall'azione disinfettante, detergente e rinfrescante, questo gel contiene il 70% di alcol, agisce rapidamente e si usa senza acqua: basterà erogare il prodotto sul palmo di una mano e strofinare fino alla sua completa asciugatura, senza risciacquare.

Gel igienizzante in spray Nutracen Spraigen - 100 Ml

Nutracen Spraigen è um prodotto studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. Arricchito con oli essenziali di erbe officinali, profumati e idratanti, contiene il 70% di alcol, agisce rapidamente e si usa senz'acqua. Inoltre, è molto comodo da portare sempre con sé, grazie alle dimensioni ridotte, ed il pratico erogatore spray permette di dosare in maniera omogenea il prodotto senza sprechi: sul flacone è consigliato di spruzzare il gel disinfettante sulle mani 4 volte e strofinare per 40 secondi ad ogni utilizzo.

Gel igienizzante con erogatore Security Clean - 1 Litro

Security Clean è un gel igienizzante a base alcolica con formula specifica per garantire la massima pulizia in ogni momento senza irritare o seccare la pelle dopo l’utilizzo. Ideale per disinfettare efficacemente le mani senza dover utilizzare l'acqua, contiene il 75%, di alcol ed è dotato di un pratico dosatore che ti permette di utilizzare la quantità giusta per disinfettare le mani senza sprechi. Inoltre, questo igienizzante alcolico è molto denso, agisce efficacemente per ridurre la presenza di microorganismi sulle mani, si asciuga velocemente e l'ampio formato ti permette di usarlo anche come ricarica per flaconi più piccoli.

Per utilizzarlo correttamente, preleva almeno 3 ml di gel e strofina le mani fino a completa asciugatura.

Pacco da 40 salviette disinfettanti maxi monouso Everclean Pro

Le salviette di Everclean Pro sono prodotti disinfettanti ideali sia per igienizzare la cute che qualsiasi oggetto rigido non poroso (come smartphone, tablet, telecomandi, ecc...). Realizzate in morbido TNT con l'80% di alcol, per un'azione disinfettante rapida ed accurata, la grandezza del formato (20 x 14 cm) garantisce una igienizzazione completa, e le salviette sono confezionate singolarmente, così da facilitarne l'utilizzo in ogni occasione. Inoltre, sono un prodotto certificato made in Italy, non lasciano residui untuosi o sgradevoli e sono un presidio medico chirurgico, particolarmente indicato nella disinfezione della cute e delle mani anche prima delle iniezioni.

Set da 2 gel igienizzanti con oli essenziali Blu Home - 2 x 500 Ml

Il gel igienizzante per le mani di Blu Home è un prodotto specificatamente studiato per igienizzare le mani sia in casa che fuori casa, con una speciale ed unica formulazione. Sicuro per tutta la famiglia, conforme alle normative vigenti e dermatologicamente testato, contiene il 70% di Alcol Cosmetico, Glicerina Vegetale Naturale, che lascia le mani morbide e idratate, e Oli Essenziali 100% Naturali di Tea Tree e Limone, dalle note proprietà antibatteriche e che donano anche una gradevole profumazione al prodotto. Inoltre, questo gel è formulato, realizzato e confezionato interamente in Italia, si usa senz’acqua, non è acquoso e non lascia le mani appiccicose.

Set da 6 confezioni di gel igienizzante Primagel Plus - 6 x 50 Ml

Primagel Plus è un gel battericida, fungicida e tubercolicida con Alcol Etilico al 65%. Questo gel agisce in modo completo contro Candida Albicans, Batteri e Virus tra i più resistenti, si asciuga rapidamente e lascia le mani fresche e morbide. Inoltre, non necessita di acqua, dopo l'uso non serve risciacquare le mani e per usarlo correttamente basterà dosare il gel sul palmo della mano e sfregare energicamente per almeno 15 secondi.

Set di gel igienizzante Glenova DermoGEL - una tanica da 5 Litri + 3 dispenser da 500 Ml

DermoGEL di Glenova è un gel per le mani igienizzante antibatterico con il 75% di alcol ed estratto di Aloe, che lascia le mani morbide e profumate; la sua formula è studiata e costantemente testata in laboratori italiani per garantire un'igiene profonda, ed è adatto a tutta la famiglia ed in ogni situazione. Il set si compone di una tanica da 5 litri di gel igienizzante, utile come ricarica per flaconi, e 3 flaconi dispenser di gel da 500ml.

Ideato, formulato e prodotto nello stabilimento di Camerano (AN) nelle Marche, questo gel igienizzante a base alcolica agisce efficacemente per ridurre la presenza di microorganismi sulle mani, si asciuga subito, non unge, non è acquoso e non lascia le mani appiccicose. Per utilizzarlo correttamente, versa sul palmo della mano almeno 3ml di gel e strofinare per circa 20 secondi fino a completa asciugatura. Dopo l'uso, non occorre utilizzare sapone né risciacquare sotto acqua corrente.

Come scegliere il gel igienizzante per le mani

Il gel igienizzante per le mani è uno degli strumenti fondamentali per proteggersi dalla diffusione del nuovo Coronavirus, ma non tutti i gel sono uguali, anzi: alcuni non hanno alcuna efficacia contro virus e batteri. L’efficacia disinfettante di questi gel, infatti, è data dalla quantità di alcol in essi contenuta: solo i gel che contengono una percentuale di alcol superiore al 60% possono essere considerati davvero efficaci contro batteri, virus e funghi.

Inoltre, anche se un gel contiene una percentuale di alcol sufficiente ad eliminare virus e batteri, per risultare pienamente efficace e disinfettare bene le mani è necessario usarlo nel modo giusto: il prodotto, infatti, deve essere applicato sempre sulla pelle asciutta e integra (senza ferite o lesioni), sfregando le mani per almeno 30-40 secondi ed eseguendo gli stessi movimenti che si compiono quando si usa il sapone, in modo da igienizzare tutte le parti (palmo, dorso, dita, pollici e polso).

Inoltre, il gel disinfettante non è indicato per pulire le mani quando sono sporche né per rimuovere sostanze chimiche, ed in ogni caso, quando possibile, è sempre meglio preferire acqua e sapone, utilizzando il gel solo quando si è fuori casa.

Come usare in sicurezza detergenti, disinfettanti e igienizzanti

In questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo Coronavirus l'igiene personale e degli ambienti è molto importante, ma è altrettanto importante sapere come usare questi prodotti senza correre rischi. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha diffuso alcuni semplici e utili consigli su come utilizzare in sicurezza detergenti, disinfettanti, igienizzanti: vediamo quali sono.