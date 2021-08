I rimedi naturali per mantenere l'abbronzatura: doposole fai da te

Sta finendo l'estate, e volgono al termine le giornate in cui potevamo abbronzarci: il problema dunque ora è riuscire a mantenere la nostra abbronzatura perfetta. Se durante il giorno le protagoniste indiscusse per una pelle sana sono le protezioni solari, la sera diventa importantissimo idratare e lenire la pelle, per darle nutrimento e sollievo dai raggi solari e per combattere cute disidratata, rossori diffusi e pelle che tira.

Oltre quindi all’utilizzo di una buona crema corpo idratante, può essere molto utile ricorrere a rimedi naturali doposole fai da te, che offrono nutrimento e sollievo ad un costo super contenuto.

Dall’aloe vera ai cetrioli, passando per latte, patate e molto altro, ecco i migliori rimedi naturali doposole fai da te per alleviare lo stress da raggi UVA e UVB e che si possono facilmente trovare in casa.

Cetrioli

Freschi e leggeri, i cetrioli sono l’ideale per accompagnare un’ottima insalata durante le calde giornate estive, ma sono anche un perfetto rimedio naturale doposole. Le loro proprietà antiossidanti e analgesiche, infatti, hanno la capacità di alleviare il dolore che la pelle scottata può causare, proteggendola al contempo dall’invecchiamento cutaneo, idratandola e rendendola morbida e luminosa.

Per utilizzarli come rimedi doposole fai da te, frulla dei cetrioli freschi, applicali direttamente sulle zone arrossate e lascia agire per qualche minuto. Inoltre, puoi aggiungere dello yogurt bianco per ottenere un composto cremoso e idratante simile a una crema corpo.

Aceto di mele

Aggiungere un bicchiere di aceto di mele a un bagno tiepido è un rimedio naturale perfetto per alleviare i fastidi e mantenere un’abbronzatura prolungata e duratura.

L'aceto di mele, infatti, riattiva la circolazione, rende più elastici i tessuti, leviga la pelle, ha proprietà antinfiammatorie e ha la capacità di ripristinare il pH cutaneo, schiarire le macchie cutanee causate dal sole uniformando il colorito della pelle, aiutare ad alleviare il prurito e l’infiammazione e detergere in profondità la pelle, senza renderla né troppo secca né troppo unta.

Patate

Grazie al potere decongestionante derivante dalla presenza di amido, le patate sono un noto alleato contro le occhiaie, ma non solo. Questa loro capacità, infatti, oltre alle loro proprietà antinfiammatorie e antiprurito, le rende perfette come rimedio naturale doposole per alleviare i fastidi che seguono ad un’esposizione prolungata al sole.

Per ritrovare un po’ di sollievo dopo aver preso troppo sole, applica delle patate bollite e schiacciate come impacco lenitivo sulle zone arrossate e accaldate, lascia agire qualche minuto e poi risciacqua con cura.

Aloe Vera

L’aloe vera è una pianta grassa a foglia larga dotata di tantissime proprietà benefiche per l’organismo. Tra queste, quelle antibatteriche, antisettiche, antinfiammatorie e lenitive la rendono perfetta come rimedio naturale doposole. L’aloe vera, infatti, crea una difesa naturale per la pelle, accelera e stimola i processi di rigenerazione cellulare, aiutando l’organismo a reagire rapidamente allo stress cutaneo e alle irritazioni e semplificando i processi di riparazione dei segni sulla pelle e sulle ferite, e idrata a fondo la pelle, rendendola morbida e sana.

Per preparare un rimedio naturale doposole fai da te, puoi utilizzare la polpa delle foglie di aloe applicandola direttamente sulla pelle arrossata: inizia spellando la foglia, così da ricavare la polpa gelatinosa che si trova al suo interno. Poi, tagliala in pezzi e lasciala a riposare in frigo o in freezer prima di applicarlo e massaggiarlo sulla pelle arrossata.

In alternativa puoi frullare la polpa con qualche goccia del tuo olio essenziale preferito, così da smorzarne l’odore intenso, versare il tutto nelle formine da ghiaccio e lasciare a riposare in freezer. In questo modo, ogni volta che ne avrai bisogno, potrai prelevarne un cubetto da passare nelle zone più irritate.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un elemento naturale che, grazie alle sue numerose proprietà, viene frequentemente ed efficacemente impiegato nelle pulizie domestiche e nel campo cosmetico. Grazie alla sua composizione chimica, infatti, il bicarbonato svolge un’azione abrasiva e sbiancante particolarmente efficace, venendo utilizzato anche per alleviare le macchie scure di viso e corpo come cicatrici, macchie del sole, macchie da acne o brufoli, favorisce un ricambio cellulare più rapido e allevia dermatiti e rush cutanei.

Inoltre, il bicarbonato ha un effetto idratante, è un detergente naturale ed efficace e svolge una profonda azione antisettica e antibatterica.

Realizza un impacco freddo a base di acqua e bicarbonato da lasciare in posa per circa 15 minuti per combattere arrossamenti e scottature e per riequilibrare il PH della pelle.

Latte

Il latte, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche, è un vero e proprio alleato di bellezza, utilizzato fin dall'antichità per contrastare la secchezza e la disidratazione cutanea. Il latte, infatti, migliora l'elasticità e l'idratazione della pelle, e svolge un'azione anti-age, rigenerativa, rinfrescante e lenitiva.

Il latte vaccino è quindi un rimedio naturale doposole veloce ed economico, ideale per alleviare il fastidio e il dolore causato dalle scottature e ottimo per nutrire e idratare la pelle, così da aiutarti a mantenere un’abbronzatura perfetta nel tempo. Basterà prendere del latte freddo di frigo, immergerci un panno di cotone o una garza e applicarlo sulla pelle.

Olio di iperico

Apprezzato per i numerosi effetti esercitati sulla cute lesa e irritata e ampiamente utilizzato in ambito fitoterapico per il trattamento di diversi disturbi della pelle, l'olio di iperico è un eccezionale rimedio naturale doposole, capace di idratare la pelle, di velocizzare la rigenerazione cellulare e di lenire fastidi e dolori.

Applica l’olio di iperico più volte al giorno sulle zone da trattare, ma evita di esporti al sole dopo il suo utilizzo, così da escludere l’insorgenza di reazioni di fotosensibilizzazione.

Camomilla

La camomilla è una delle piante più utilizzate per favorire il sonno e il rilassamento e come supporto della funzione digestiva, ma non tutti sanno che è anche un ottimo rimedio naturale doposole. In particolare, l'olio di Camomilla è un noto decongestionante della pelle, utilizzato anche nei cosmetici per supportare la pelle in caso di irritazione, come lenitivo e come blando antisettico. La camomilla, inoltre, svolge un’azione calmante, emolliente, lenitiva, antinfiammatoria e antimicrobica.