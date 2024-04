Piscina e fitness, la Sciorba lancia offerte per i nuovi iscritti: abbonamenti, scuole nuoto e corsi

L’estate si avvicina e la piscina genovese Sciorba non perde l’occasione per presentare offerte e pacchetti per ingressi, corsi fitness e scuole nuoto. La Sciorba, nei suoi 50mila metri quadri complessivi, non ospita soltanto la piscina ma rappresenta un vero villaggio sportivo, il più grande della Liguria. All’interno del My Sport Village Sciorba si trovano infatti sia due vasche olimpioniche da 50 metri, a 10 corsie, circondate da un giardino, sia una vasca coperta da 25 metri a 2 corsie, sia due sale corsi fitness e una palestra attrezzata per il Calisthenics.

Per chi fosse interessato a mettersi in forma per l’estate e iscriversi per la prima volta a My Sport Sciorba, ShopToday propone una serie di offerte. È possibile acquistare i pacchetti qui.

Le offerte di My Sciorba

Abbonamento All Inclusive 100 lezioni

l’abbonamento ha una validità di 9 mesi + 1 in omaggio e consente l’accesso a 100 lezioni di Fitness Acqua e Terra

In omaggio avrai la possibilità di praticare la Scuola Nuoto Adulti ed il Nuoto Libero

l’abbonamento ha una validità di 4 mesi + 1 in omaggio e consente l’accesso a 50 lezioni di Fitness Acqua e Terra

In omaggio avrai la possibilità di praticare la Scuola Nuoto Adulti ed il Nuoto Libero

l’abbonamento consente l’accesso per 2 volte a settimana alla scuola di nuoto per bambini

l’abbonamento consente l’accesso per 2 volte a settimana alla scuola di nuoto per bambini

l’abbonamento consente l’accesso per 1 mese a tutte le lezioni di Fitness Acqua e Terra, alla Scuola Nuoto Adulti e Bambini e al Nuoto Libero. ln omaggio la quota associativa. L’offerta Starter Pack è utilizzabile esclusivamente una singola volta ad utente e non è rinnovabile.

L’utente che usufruisce dell’offerta Starter Pack potrà successivamente accedere alle altre proposte di abbonamento scontate su Shop Today.

Gli orari

Vasca Nuoto Libero:

dal lunedì al venerdì 08.15-20.30

sabato 08.15-14.00

domenica chiuso

Gli orari potrebbero subire alcune variazioni nel corso della stagione.

dal lunedì al venerdì 15.15-19.00

sabato 09.00-12.45

Gli orari potrebbero subire alcune variazioni nel corso della stagione.

lunedì-mercoledì-venerdì 9.00-20.30

Fitness a Terra

Modalità di fruizione

Il primo passo è scegliere e acquistare l’offerta più adatta alle proprie esigenze

A questo punto verrà inviato via email, oppure qui, il voucher

Basterà poi presentare il voucher in formato digitale o cartaceo all’ingresso di My Sport Sciorba e riscattare il proprio abbonamento

Condizioni