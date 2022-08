Palestre in centro a Genova: 10 posti dove andare ad allenarsi

Settembre, si sa, è il mese dei buoni propositi. Tra questi, c’è quasi sempre quello di rimettersi in forma dopo le settimane di relax estivo e (il più delle volte) qualche aperitivo di troppo. Spesso siamo troppo severi con noi stessi e ci poniamo fin troppi obiettivi, trasformandoli in qualcosa di impossibile da portare avanti. La palestra è un ottimo modo per rimetterci in gioco, ritrovare il giusto equilibrio tra corpo e mente e ricominciare l’anno lavorativo con l’energia necessaria. E questo è anche il periodo giusto per le offerte dedicate ai nuovi abbonamenti. Ecco quali sono le palestre a Genova in cui vi potrete allenare come più vi piace, con sala pesi, attrezzi per calisthenics o corsi di gruppo.

in piazza Piccapietra: sala attrezzi specializzata, corsi fitness dal Body Pump al TRX Workout, dallo Spinning al Body Balance Eden Gym & Spa in via Santa Maria Via Lata: con l’abbonamento annuale è possibile usufruire di sala attrezzi, corsi e spa con idromassaggio



