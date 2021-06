Cuoio capelluto arrossato? Ecco perché: cause e rimedi naturali

Il cuoio capelluto arrossato è una condizione comune spesso dovuta a una produzione eccessiva di sebo e allo stress: ecco le cause principali e i migliori rimedi naturali per sconfiggere il problema

Inizia come una piccola irritazione, ma poi il cuoio capelluto arrossato inizia a formare irritazioni, prurito, forfora, desquamazioni: e poi, se non curato per tempo, diventa un vero e proprio disagio estetico e fisico. Insomma, il cuoio capelluto arrossato è una problematica comune a molti uomini e donne, e può essere dovuto a diverse cause e fattori.

Scopriamo quindi quali sono le cause della cute irritata e i rimedi naturali più efficaci.

Cuoio capelluto arrossato: le cause

Le cause che portano ad avere un cuoio capelluto arrossato possono essere molte. Tra le più frequenti possiamo sicuramente annoverare lo stress e una produzione eccessiva di sebo, ma non solo. Alcuni dei fattori che possono scatenare un’irritazione del cuoio capelluto, infatti, sono:

utilizzo di shampoo e prodotti per capelli aggressivi

abuso di tinte per capelli e decolorazioni

utilizzo di farmaci per la pelle

inquinamento

danni derivanti dall’utilizzo di spazzole non adatte alla sensibilità della cute

problemi ormonali

allergie a prodotti o alimenti

stress eccessivo

invecchiamento naturale della cute

dermatite seborroica

psoriasi

I rimedi naturali per trattare il cuoio capelluto arrossato

Il cuoio capelluto è una zona già di per sé molto sensibile. In più, come abbiamo visto, lo stress, l’utilizzo di prodotti aggressivi e di accessori non adatti possono dare vita a irritazioni, prurito e bruciori, associati ad un arrossamento della zona spesso accompagnato anche da forfora e desquamazione.

Prendersi cura della cute irritata, dunque, è fondamentale sia per prevenire che per trattare queste problematiche, così da rendere il cuoio capelluto sano e liscio. In ogni caso, se il problema dovesse persistere a lungo, è bene consultare il proprio medico o dermatologo di fiducia.

Vediamo quindi i rimedi naturali più efficaci per prevenire o trattare il cuoio capelluto arrossato.

Utilizzare prodotti per la cute sensibile

Seguire una hair care routine adeguata al nostro tipo di capelli è il primo passo per prendersi cura del cuoio capelluto. Lozioni lenitive, shampoo purificanti, balsami nutirenti e fiale riequilibranti: chiedi aiuto al tuo parrucchiere di fiducia, o al tuo medico curante se sei in una fase acuta, quali prodotti prediligere in base alla struttura dei tuoi capelli e alle condizioni della tua cute.

Attenzione a lavare i capelli

Lavare troppo spesso i capelli può indebolirli e irritarli eccessivamente: soprattutto se si soffre di cuoio capelluto arrossato, è bene evitare di superare le 3 volte a settimana, anche se si pratica sport.

Assumere probiotici

I probiotici sono batteri organici fondamentali per l’equilibrio del nostro organismo. L’assunzione di probiotici, inoltre, è di grande aiuto anche per il benessere dei capelli e per la salute del cuoio capelluto: questi batteri, infatti, hanno la capacità di riequilibrare il Ph della pelle, mantenerne alte le difese e renderla sana e luminosa, come anche di rallentare la caduta dei capelli, prevenire la comparsa della forfora e donare una chioma folta e lucente.

Rimedi naturali

Uno dei rimedi naturali più efficaci per trattare il cuoio capelluto arrossato e la cute infiammata è utilizzare erbe naturali e oli essenziali, da applicare direttamente sulla zona: è possibile ricorre agli estratti di ortica e salvia, all’olio essenziale di lavanda, agli impacchi di camomilla ma anche alle applicazioni di gel con aloe vera, estratto direttamente dalla pianta.

Inoltre, per combattere il prurito è possibile utilizzare l’olio di argan e/o l’olio di jojoba, da emulsionare con un po’ d’acqua, mentre l’olio di iperico, dalle proprietà cicatrizzanti ed emollienti, è l’ideale da applicare quando si sente più bruciore o si percepisce maggiore secchezza del cuoio capelluto.

Massaggi con lo scrub

L’accumulo eccessivo di tossine, così come i residui di balsami e prodotti per lo styling, le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo, sono fattori che possono incidere in maniera importante sul cuoio capelluto arrossato.

Utilizzare uno scrub naturale è quindi fondamentale per purificare e pulire la cute in profondità, esfoliare ed eliminare le cellule morte e stimolare l’ossigenazione della cute, grazie al microcircolo che smaltirà le tossine in eccesso.