Swirl nails: cosa sono e perché stanno facendo impazzire i social

Smalto, che passione! Se siete amanti delle unghie colorate e degli smalti, ci sono alcune tendenze da osservare per essere in linea con la moda primavera-estate 2021.

La parola d'ordine di questa stagione è decisamente "colore": verdi, rosa, fuksia, lilla, colori allegri e brillanti che spazzano via la malinconia dell'inverno e promettono l'arrivo di giorni migliori, se non altro dal punto di vista del meteo. Queste tendenze possiamo osservarle all'interno dei negozi di abbigliamento, delle profumerie, e anche sui profili social di influencer vari.

E quanto a colori, paragrafando un vecchio modo di dire, "anche l'unghia vuole la sua parte": non possiamo dunque ignorare una delle mode più sgargianti del momento, quella delle swirl nails, che sta letteralmente facendo impazzire i social con l'hashtag #swirlnails.

Ma cosa sono le swirl nails? Partiamo dal presupposto che per farle bisogna essere make up artist in gamba. Si tratta della tendenza grafica del momento, presa in prestito in parte dai "swirl lollipop", i classici lecca lecca a spirale. In pratica, occorre ipingere le unghie formando - con varie colorazioni di smalto - onde, spirali e linee curve, e a volte forme concentriche come cuori comunque morbide. Ovviamente seguire i colori di tendenza è d'obbligo, anche se in realtà è possibile anche usare tinte più naturali e tenui. Insomma largo alla fantasia, ce n'è veramente per tutti i gusti!

Dietro a questa tendenza molto social, ovviamente, ci sono brand di prodotti per le unghie insieme con vari influencer che hanno fatto sì che le swirl nails diventassero veri "must have" per la stagione in corso.