Medi-Market compie 5 anni in Italia: grandi sconti nel punto vendita di via XX Settembre

Medi-Market, gruppo di farmacie e parafarmacie presente in Belgio già da 10 anni, spegne le sue prime cinque candeline in Italia. Per festeggiare l’anniversario e premiare la clientela affezionata da ormai cinque anni, Medi-Market ha deciso di lanciare una nuova campagna sconti. Parteciperà all’iniziativa anche il punto vendita genovese di via XX Settembre, al civico 255R, aperto dallo scorso febbraio (al posto del negozio Celio). Sconti dal 30% al 60% su un’ampia selezione di prodotti tra parafarmaci, articoli per l’igiene e la cura della persona, prodotti per mamma e bambino e complementi alimentari.

Il motto del gruppo è “Il benessere alla portata di tutti” e riassume l’obiettivo di Medi-Market di diffondere e agevolare a tutti l’accesso alla salute e al benessere. Un obiettivo che viene condiviso all’interno di tutto il gruppo che, fino ad oggi, ha visto aprire 66 punti vendita in Belgio, Lussemburgo e Francia. Dopo aver acquistato nel 2019 le parafarmacie italiane “Parashop Italia” nell’ottica di un’espansione e di uno sviluppo internazionale, Medi-Market ha quindi aperto 3 nuovi punti vendita in Italia che sposano totalmente il concetto Medi-Market, già vincente all’estero.

Oggi il gruppo conta 130 punti vendita in Belgio e Lussemburgo, Italia e due webshops. Dal 2019 sono presenti sul territorio italiano 27 parafarmacie dislocate tra Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Cliccare qui per saperne di più.