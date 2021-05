Contouring, cos'è e come farlo: ecco la tendenza trucco per scolpire e illuminare il viso

Se ami il makeup sai bene cos'è il contouring. Se invece non lo conosci, o se vuoi approfondire e migliorare, non perderti questa guida su una tecnica che permette di definire i lineamenti, minimizzare le imperfezioni e armonizzare i tratti del viso. Anche se a prima vista può sembrare una tecnica molto lunga e complicata, in realtà può essere realizzato in modo facile e veloce anche a casa: basterà seguire tutti gli step necessari e fare un po’ di pratica per ottenere ottimi risultati.

Vediamo quindi, passo dopo passo, in cosa consiste e come fare il contouring viso, valorizzandone i punti di forza e ottenendo un trucco luminoso e impeccabile, e quali sono i prodotti per contouring indispensabili.

Cosa è il contouring

Il contouring, come già accennato, è una tecnica di makeup che punta sull’effetto chiaro/scuro per accentuare le ombre naturali e dare tridimensionalità al viso, correggere le imperfezioni e nascondere alcuni piccoli difetti del viso, come il doppio mento, una mascella sporgente o un naso importante.

Amatissimo da vip, celebrità e star di Hollywood, nel contouring si utilizzano colori più chiari o più scuri rispetto a quello della propria pelle così da creare delle illusioni ottiche che armonizzino i lineamenti del viso: i colori chiari allargano e definiscono, mentre i colori scuri rimpiccioliscono e minimizzano i difetti.

Come fare il contouring

Per realizzare un contouring impeccabile avrai bisogno di:

fondotinta di due colori diversi, uno di due toni più scuro del tuo incarnato e uno di due toni più chiaro;

illuminante;

pennelli.

Per un effetto più naturale opta per fondotinta fluidi e in crema, che non hanno un’alta concentrazione di pigmenti; per un effetto più definito, invece, puoi utilizzare prodotti in polvere compatta, le creme apposite per contouring o i fondotinta in stick. Evita invece di usare la terra abbronzante, che darebbe al tuo viso un colorito innaturale, come anche l’illuminante perlato, che rischia di mettere in risalto imperfezioni e pori dilatati. Infine, per quanto riguarda i pennelli, prediligi quelli con la punta piccola, che ti permetteno di lavorare con maggiore precisione.

Una volta preso tutto il necessario, potrai iniziare a lavorare sul trucco.

Inizia preparando la pelle: dopo aver pulito il viso con il tuo solito detergente, applica una crema idratante e aspetta qualche minuto perché sia assorbita prima di iniziare a truccarti. Poi, procedi creando una base viso neutra e omogenea.

neutra e omogenea. A questo punto è importante cercare di capire qual è la forma del tuo viso, così da individuare i punti di forza da esaltare e i punti “critici” da camuffare. Una volta che avrai capito quali tratti del viso illuminare, procedi ad applicare il fondotinta più chiaro.

In linea generale, senza quindi prendere in considerazione le diverse forme del viso, il fondotinta più chiaro può essere applicato al centro della fronte, lungo la linea superiore delle sopracciglia, sul ponte del naso, sugli zigomi, al centro del mento e sull’arco di cupido (ovvero l’area tra labbra e naso).

Una volta creati i punti luce, arriva il momento di individuare le aree del viso da scurire: sempre in linea generale, il fondotinta più scuro va applicato sulla parte superiore della fronte, sui lati del naso, sulle tempie, sugli incavi delle guance e sui lati della mandibola (dalle orecchie alla punta del mento). Infine, per dare maggiore risalto agli zigomi, puoi utilizzare un illuminante in polvere o in crema.

Infine ricordati che, per dare al contouring un effetto naturale, è importantissimo sfumare bene i prodotti l’uno con l’altro, così da ridurre lo stacco fra le aree illuminate e quelle scurite e smorzare l’intensità dei colori.