Acne da mascherina: come evitarla, trucchi e consigli

Si chiama "maskne" ed è un lieve disturbo che può venire a chi utilizza la mascherina per tante ore di fila

Si chiama "maskne", ed è l'acne provocata dalla mascherina, strumento indispensabile che indossiamo ormai appena usciamo da più di un anno per proteggerci dal virus. È capitato infatti che alcune persone lamentassero, dopo un prolungato uso del dispositivo di sicurezza, la comparsa di brufoli sul viso, all'altezza del mento, della mascella, del naso, insomma la zona coperta dalle mascherine. Non riguarda tutti, ovviamente, ma in alcuni questi segni sono comparsi.

Dunque cosa si può fare per prevenire questo fastidioso ma assolutamente non grave problema?

Ci sono alcuni consigli molto semplici da seguire: la nostra pelle in questo momento storico è molto delicata, e Pupa ha divulgato facili accorgimenti per proteggerla.