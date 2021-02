Stampi da forno in silicone: quali rischi per la salute?

Comodo, flessibile, si lava facilmente, colorato, dalle mille forme, occupa poco spazio ed eventualmente si può anche piegare: il silicone alimentare è un materiale utilizzatissimo per realizzare gli stampi da forno e, più in generale, tantissimi utensili per cucinare. Comodo da utilizzare, antiaderente e utile per numerosi utilizzi, il silicone alimentare viene preferito a materiali come la carta e l'alluminio anche per una questione ecologica, essendo riutilizzabile. Tuttavia, alcuni test effettuati in passato hanno portato alla luce alcune problematiche nell'utilizzo di questo materiale. Vediamo quindi se il silicone alimentare è sicuro per la salute e i consigli da seguire per ridurre i rischi.

Il test di Altroconsumo

Nel 2007 Altroconsumo ha testato un campione di 19 stampi da forno in silicone, sottoponendoli a una temperatura di 200°C e verificando la presenza di una eventuale migrazione di sostanze dal silicone agli alimenti o di una eventuale perdita di peso da parte dello stampo stesso.

In ben 16 stampi da forno su 19 si è verificata una migrazione di sostanze dal silicone agli alimenti durante la prima cottura, mentre alla terza cottura tutti gli stampi non rilasciavano più sostanze. Al contrario, solo 3 stampi su 19 non hanno raggiunto l’idoneità nella prova del peso.

Il silicone alimentare è pericoloso?

Indubbiamente, rispetto a questo test svolto nel 2007, le garanzie sulla sicurezza degli stampi in silicone sono ad oggi notevolmente aumentate, e numerose aziende produttrici sottopongono ad alte temperature i loro prodotti prima della messa in vendita, così da assicurare l'eliminazione di qualsiasi sostanza volatile che possa contaminare gli alimenti.

Tuttavia, per evitare ogni possibile rischio, è possibile adottare alcune facili precauzioni per l’acquisto e l’utilizzo degli stampi in silicone, che ci assicurino di aver acquistato degli stampi idonei e che non rilascino sostanze pericolose.

Come ridurre i rischi