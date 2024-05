Centro storico, aperto il bando per il recupero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata

Tra i 68 immobili confiscati alla criminalità organizzata, quello di piazza San Giorgio è pronto a riprendere vita grazie al bando di gara del Comune di Genova ha previsto una procedura a evidenza pubblica per la concessione gratuita dell'immobile, che si trova in piazza San Giorgio 10 r, per una durata di dieci anni.

Lo stabile è stato acquisito tra il patrimonio comunale nel 2017, attualmente non è utlizzato e soggetto a degrado e occupazione abusiva. Nel progetto dell'amministrazione dovrà essere destinato ad attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I progetti per il recupero dell'immobile dovranno essere inviati entro il 5 luglio all'archivio generale e protocollo del Comune presso gli uffici del Matitone. A partire dal 5 giugno sarà possibile vedere il bene da recuperare.

Come emerso in una recente commissione a palazzo Tursi, gran parte degli immobili entrati nel patrimonio del Comune di Genova, provengono dalla confisca al clan Canfarotta, quaranta di questi sono già stati assegnati a finalità sociali, due a progetti istituzionali e due non sono ancora stati dati in concessione. In totale gli immobili assegnati sono 57, undici quelli non ancora assegnati.