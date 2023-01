Ztl Nervi, arrivano le telecamere e si riaccendono le polemiche

Ancora polemiche nel Municipio Levante sulla Ztl di Nervi, nelle ultime ore sono comparse in via Oberdan le prime telecamere (non ancora attive) per monitorare gli accessi, nell'ambito dei cambiamenti alla viabilità iniziati da diverso tempo in tutta la zona. Da tempo l'opposizione in consiglio municipale si è schierata contro la semipedonalizzazione in via sperimentale di via Oberdan, anche il Civ aveva espresso la propria contrarietà al progetto portato avanti dalla giunta Bucci.

Serena Finocchio, ex candidata presidente di Municipio per la coalizione progressista e consigliera municipale, torna all'attacco: "I 290 metri di pseudo Ztl nel tratto finale di via Oberdan sono un reiterato fallimento - sostiene - e questo per diversi motivi. In quel tratto, a tutte le ore, transitano mezzi a 4 e a 2 ruote, per poi immettersi in viale Franchini e salire in via Campostano per uscire dal centro di Nervi. Chi abita in quella zona e i pochi che vi si recano, la percorrono a piedi stando ben attenti a non scendere dal marciapiede per il pericolo del traffico intenso. Non solo, le criticità per i residenti aumentano nel tratto di via Oberdan (dal Ponte Nuovo all'inizio della ztl) diventato un senso unico in direzione levante e, soprattutto, un parcheggio libero (due ore di disco orario) per auto, lato mare, e per moto, lato monte. Il risultato? I residenti di tale zona si trovano davanti al proprio portone un muro di auto e moto parcheggiate in entrambi i lati della via".

"Tra le conseguenze di questa scelta - prosegue Finocchio - c'è l'aumento dell'inquinamento acustico e ambientale per l'elevato numero di mezzi in sosta, inoltre è stata ridotta drasticamente la possibilità di sostare la propria auto, anche solo per pochi minuti, davanti al proprio portone per scaricare o caricare spesa ed altro ed è impossibile far fermare un taxi, essendo costretti ad andare in mezzo alla carreggiata per salire o scendere. Ancora più grave - sostiene ancora la consigliera municipale - è il fatto di non poter attuare la fermata i mezzi di soccorso. Rispetto alla situazione precedente gli stretti marciapiedi sono più agibili per le persone ma le stesse se incontrano qualche passeggino o persone anziane e o peggio ancora disabili sono sempre costrette a scendere, fermarsi tra le auto o moto parcheggiate, perché essendo così stretto non permette l’incontro di persone che percorrono la via in senso opposto. Faccio ancora un'ultima considerazione. La linea del bus 515 che fa capolinea in viale Franchini, davanti alle Poste, è un banale esempio alla genovese per provare a rimediare ai disagi che la nuova ztl ha e sta recando ad una buona metà dei residenti Nerviesi. Occorre infatti che tale capolinea venga ripristinato per la linea del 15, il suo percorso ritorni a collegare direttamente il centro di Nervi con il centro di Genova, eliminando la sosta nell'improponibile attuale capolinea sito in via Gianelli davanti ai giardini".

Poi l'attacco alla maggioranza: "Il presidente del municipio Levante sostiene che le decisioni vengano prese in condivisione tra Comune, Municipio, commercianti e residenti. Questo - secondo Finocchio - può essere vero solo per due dei quattro soggetti citati. I residenti di Nervi non hanno davvero uno strumento che faccia da megafono alle loro istanze e ai loro problemi, palazzo Tursi e il municipio stanno compiendo azioni politiche a favore di pochi. Le telecamere in via Oberdan ad oggi (12 gennaio, ndr) non sono ancora funzionanti, siamo in attesa della loro definitiva messa in opera, siamo in attesa che la ciliegina sulla torta venga messa, siamo in attesa della conclusione di un progetto assurdo. Mentre il comune di Genova si fa bello della sua 'riviera in città' - conclude - sta facendo di tutto per renderla un altro quartiere dormitorio".