Versace sceglie Zoagli per la nuova campagna pubblicitaria

Le bellezze di Zoagli sono state scelte per la nuova campagna pubblicitaria di Versace. Già in passato la nota casa di alta moda aveva scelto la Liguria e i suoi panorami mozzafiato per promuovere i propri capi di abbigliamento e accessori. Nel 2021 era stato infatti girato uno spot estivo con immagini girate a Camogli per presentare costumi e parei.

Questa volta è stata invece Zoagli la protagonista delle immagini utilizzate per la campagna promozionale e scattate dal fotografo Adrian González Cohen a Castello Canevaro, splendida location arroccata su uno sperone di roccia che sporge al centro del Golfo di Tigullio. Modelle e modelli posano in riva al mare con borse, scarpe e capi di abbigliamento griffati.

Fabio De Ponti, sindaco di Zoagli, ha commentato: "La bellezza della nostra Zoagli è stata scelta dalla campagna pubblicitaria della nota maison Versace per accompagnare al meglio i loro prodotti di moda. Faccio i miei complimenti al direttore della fotografia per il risultato finale di grande effetto".

