«L'unione fa la forza», nasce il "delivery zeneise" per promuovere le aziende della città

Ristoratori, aziende agricole, enoteche: cresce la rete di ZenAsporto, la piattaforma nata nella seconda ondata di coronavirus per aiutare attività del settore food & beverage genovese a sopravvivere a limitazioni e chiusure.

ZenAsporto, il “delivery zeneise”, ha debuttato a fine ottobre al grido di “l’unione fa la forza”: le aziende che fanno parte della rete possono sponsorizzare il loro servizio di consegna a domicilio e asporto, con un collegamento quotidiano a pagine social o web per la promozione, e poi consegna quotidiana dei prodotti in scatole che riportano un logo tutto genovese, uno scooter con la Lanterna. Una vetrina online che, nei giorni in cui la Liguria si trova in zona arancione, può fare la differenza nel farsi conoscere, sopratutto perché l’adesione è gratuita.

«In un nuovo momento di difficoltà, ragazzi legati al proprio territorio vogliono mantenere viva la categoria della ristorazione mettendo a disposizione le loro competenze», spiegando gli ideatori del progetto, che hanno ricevuto anche il sostegno del presidente della Regione, Giovanni Toti: «Un gruppo di ragazzi genovesi ha deciso di mettere gratuitamente la propria professionalità e il proprio tempo al servizio di ristoranti, aziende agricole e botteghe del territorio, promuovendo e incentivando la consegna a domicilio dei loro prodotti - ha detto Toti - Felice di promuovere questa iniziativa e di sostenere i nostri ristoratori e produttori, fatelo pure voi. Non smettiamo di scegliere le nostre realtà gastronomiche in queste giornate casalinghe, proprio come ho fatto io stasera».

«Per chi volesse avere più informazioni o per chi volesse prendere parte a questa iniziativa - concludono da ZenAsporto - è disponibile la pagina Facebook o la mail info@zenasporto.it. L’unione fa davvero la forza».