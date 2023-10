Inaugurato a Genova il primo centro Yin Yoga in Italia

Venerdì 20 ottobre ha aperto a Genova il primo centro Yin Yoga in Italia. Lo studio sorge in Piazza della Vittoria 11/B e può ospitare contemporanemente fino a una trentina di utenti. Lo Yin Yoga è una pratica a terra concepita appositamente per esercitare e sollecitare i legamenti, al fine di creare spazio e forza nelle articolazioni. Questa disciplina venne introdotta in occidente negli anni '70 da Paulie Zink, per poi essere perfezionata da Paul Grilley e Sarah Powers che attinsero, rispettivamente, alla medicina cinese e al sistema dei meridiani.

Ad aprire lo Yin Yoga Studio a Genova è una coppia, Matteo Rolleri e l’inglese Samantha Richardson. Avvicinatisi allo Yoga nel 2008, ne hanno approfondito la pratica grazie alla frequentazione del Jivamukti Yoga London e di altri prestigiosi centri londinesi, per poi tornare al reincarnato studio Jivamukti, diventato nel frattempo Sangyé Yoga School. Qui hanno frequentato il teacher training completando il tutoraggio con la maestra Cat Alip-Douglas. Nella loro formazione, anche un training intensivo con Norman Blair alla Shala School, sempre a Londra.

Nel 2020, Samantha ha seguito Matteo nella decisione di ritornare a casa, a Genova: "Abbiamo deciso di tornare - spiegano - perché pensiamo sia il momento giusto per avere uno studio Yoga nel cuore di una città che cresce e si trasforma. Piantando un seme in piazza della Vittoria, speriamo che cresca e doni una base solida di pratica per chiunque voglia frequentare il nostro studio".

"Lo Yin Yoga ci insegna a giocare con i nostri limiti, ascoltando il corpo in cerca del punto ottimale in cui se ne percepisce una resistenza significativa, e riequilibrando i meridiani - spiegano Matteo e Samantha -. Lo stile Yang Vinyasa che insegniamo affonda le sue radici nell’Hatha, Vinyasa, Ashtanga e Jivamukti Yoga. Durante la pratica utilizziamo il respiro per coltivare presenza attraverso il movimento e l’allineamento del corpo. Le sequenze cambiano ogni mese per sottolineare la consapevolezza dei movimenti: l’obiettivo è quello di esaminare gli ostacoli incontrati dagli studenti e superarli con la pratica, proprio come accade nella vita di tutti i giorni. La pratica degli Asana diventa così un laboratorio per testare le nostre abitudini, che spesso si manifestano a livello inconscio, e consciamente decidere di migliorarsi".

Yin Yoga Studio Ssd propone classi di Yin e Yang Vinyasa, Anusara e Krama Yoga per rendere la pratica accessibile a tutti. "In questo modo - concludono i due maestri - rendiamo lo studio aperto a tutte le età con l’obiettivo di creare una comunità di praticanti che hanno accesso a diversi stili di Yoga che, a loro volta, si bilanciano fra di loro. Lo studio sarà completamente attrezzato con tappetini, cinture, coperte, sostegni vari e aria condizionata. Trovandoci in piazza Della Vittoria siamo nel pieno centro di Genova e la stanza di pratica può accogliere un grande numero di praticanti, per cui vi aspettiamo numerosi". Maggiori informazioni sul sito www.yinyogastudio.it.