Wiki Loves Monuments, premiazione 2021 e lancio della nuova edizione

Tutto pronto per la premiazione Wiki Loves Monuments Liguria 2021: gli scatti più belli della scorsa edizione del concorso fotografico più grande al mondo saranno premiati durante la cerimonia che si terrà mercoledì 31 agosto alle ore 16.30 alla Lanterna di Genova, monumento simbolo della città.

L'incontro sarà inoltre l'occasione per lanciare Wiki Loves Monuments Liguria 2022, organizzato in Italia da Wikimedia Italia. Al centro della nuova edizione il panorama naturale, culturale ma soprattutto castelli e fortificazioni: anche per questo motivo, l'evento è ospitato nel Complesso Monumentale della Lanterna, dove è possibile osservare da vicino anche le antiche fortificazioni erette a difesa della città. Proprio al loro interno è allestito il Museo della Lanterna, nella cui sala conferenze si svolgerà l'incontro.

I posti sono limitati, consigliata prenotazione scrivendo una email a francisco.ardini@wikimedia.it. Tutte le informazioni utili per l’accesso al Complesso Monumentale sono disponibili sul sito lanternadigenova.it/informazioni/.

Il concorso Wiki Loves Monuments Liguria 2022 si svolgerà online, in contemporanea in tutto il mondo, dall'1 al 30 settembre. Coloro che vorranno partecipare potranno farlo gratuitamente, caricando le proprie foto su Wikimedia Commons seguendo una semplice procedura. La nuova edizione di Wiki Loves Monuments in Liguria così come in Italia sarà organizzata intorno a un argomento comune: protagonisti del concorso saranno i castelli e le fortificazioni. Grazie alla collaborazione con Istituto Italiano dei Castelli, i protagonisti della storia e del panorama italiano saranno fotografabili per la prima volta e andranno ad arricchire l'enciclopedia online più grande al mondo, favorendo la diffusione della cultura italiana all'estero dell'immenso patrimonio nostrano.

Che cos'è Wiki Loves Monuments

Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un'opportunità per la diffusione, promozione e tutela del patrimonio culturale di ben 93 Paesi. Dalla sua prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con oltre 2,7 milioni di immagini caricate da più di 100mila partecipanti.

L'edizione italiana si conferma un prezioso strumento collaborativo di documentazione digitale dei monumenti: dal 2012, circa 8.750 partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons più di 165mila fotografie, scegliendo tra oltre 17.300 monumenti e beni culturali fotografabili, ancora più numerosi nel 2022. Amministrazioni pubbliche, enti culturali e religiosi, proprietari privati e un gran numero di volontari sono i veri pilastri dell'iniziativa.

"Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico ma è anche qualcosa di più: è la più grande iniziativa internazionale che chiama partecipanti, volontari, comunità online e istituzioni a documentare il patrimonio culturale del proprio paese e a renderlo pienamente accessibile a tutti - ha dichiarato Iolanda Pensa, presidente di Wikimedia Italia -. Wikipedia e i progetti Wikimedia danno grandissima visibilità alla ricchezza culturale e, grazie al contributo collaborativo, stanno diventando le più grandi banche dati esistenti sul patrimonio culturale mondiale: gratuite, facilmente aggiornabili e a disposizione per ogni uso. Vorrei invitare tutti a partecipare al concorso, per condividere la proprie fotografie con il mondo, per contribuire alla conoscenza libera e per valorizzare la bellezza dell'Italia".

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: per tutto il mese di settembre è possibile caricare su Wikimedia Commons una foto dei monumenti appartenenti al concorso: non solo castelli e fortificazioni, ma anche monumenti di altro genere o vedute di città, borghi e paesaggi.

Alla fine del concorso la giuria decreterà 10 foto vincitrici, selezionate da una commissione preliminare di volontari, e poi sottoposte all’esame della giuria finale nominata da Wikimedia Italia. La premiazione è prevista a novembre. Le 10 fotografie vincitrici concorreranno al concorso internazionale di Wiki Loves Monuments 2022. Link per partecipare wikimedia.it/wiki-loves-monuments/fotografi/

Wiki Loves Monuments è organizzato in Italia da Wikimedia Italia insieme a Istituto Italiano dei Castelli, con la collaborazione di FIAF e il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ICOM Italia ed Europa Nostra.