A Genova è già aria di Natale: 'invasione' di mercatini e allestimento albero

È arrivato dicembre e in città, fin dal primo weekend del mese, si inizia a respirare la magia delle feste. Mentre in piazza De Ferrari è stato ultimato l'allestimento dell'albero con la prova delle luci in attesa dell'accensione ufficiale l'8 dicembre, sono spuntati mercatini e bancarelle in diversi punti di Genova, quest'anno capitale europea del Natale.

A Brignole ha già aperto le porte il tradizionale mercatino, tornato per quest'anno nella location di origine, ovvero i giardini di fronte alla stazione e non più in piazza della Vittoria. Non è l'unica novità dello spazio specializzato nell'ospitare presepi, alberi, luminarie e addobbi natalizi per tutti i gusti: sono infatti state allestite distinte casette e pagode al posto dell'unico grande tendone.

Preso d'assalto anche il Mercatino di San Nicola, in piazza Piccapietra: si tratta del più antico di Genova e dà spazio ad associazioni, artigiani, spettacoli e specialità gastronomiche. In galleria Mazzini ha riaperto anche la Fiera del Libro con le bancarelle dei librai genovesi e non solo, tra occasioni speciali, libri nuovi, usati e antichi per tutti gli amanti della lettura.

I genovesi hanno potuto girare alla ricerca delle prime idee regalo anche al Mercatino di Natale di piazza Matteotti, organizzato da Terliguria Confesercenti nelle caratteristiche casette di legno: anche qui dalla bigiotteria alla pelletteria, dall'oggettistica all'abbigliamento e prodotti tipici liguri e non solo. Appuntamento speciale anche ai giardini Luzzati con il Cactus Market di Natale e tanti prodotti all'insegna dell'artigianato con un occhio di riguardo nei confronti della sostenibilità ambientale.

Da sottolineare la presenza anche del Cargo Market all'Albergo dei Poveri, del mercatino di San Porfirio al teatro della Tosse, di quello di Forte Tenaglie e, per chi vuole unire regali e solidarietà, dello Spazio Natale di Emergency.

Ma non è finita qui: nei prossimi giorni arriveranno anche il celebre Mercatale in piazza De Ferrari, il mercatino di piazza Campetto, il villaggio di Natale di Music for Peace e il mercatino di Natale del Dlf a Rivarolo.

Qui tutti i mercatini di Natale di Genova e dintorni.