Una web fiction per valorizzare il territorio ligure e la sua cultura

Studio Comunica, Associazione culturale di Genova, sta realizzando una web fiction per valorizzare la Liguria e la sua cultura. Il progetto consiste nella realizzazione di una web serie, girata in stile cinematografico, composta da 10 episodi. La struttura narrativa segue le vicende di sette persone in soggiorno il Liguria per vari motivi.

La storia favorisce un meccanismo d'identificazione protagonisti/ambiente, in una situazione di “scoperta del luogo”. I protagonisti conosceranno una Liguria nuova, da scoprire. Una Liguria da vivere. Quindi non solo ne ameranno il territorio ma anche la ricca e variopinta cultura che questa terra offre. In questo contesto è intervenuta la Marina Militare che ha manifestato la disponibilità di mettere a disposizione location a carattere marinaro che potrebbero connotare il territorio (es. MU.TE.NA., Nave ITALIA, Nave VESPUCCI, Navi a Vela Luoghi M.M. Arsenale etc.).

Sono inoltre intervenute diverse istituzioni liguri a supporto di questo progetto tramite patrocinio: Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confcommercio Genova e molti altri enti rappresentativi del territorio regionale. La città di Genova, insieme alle altre province liguri, sarà protagonista in questa fiction che verrà presentata ai maggiori festival delle web series: Roma, Berlino, Parigi, New York, Los Angeles, ecc...

Attraverso quest'opera l'Associazione Culturale genovese porterà la Liguria nel mondo, mostrando un territorio da scoprire, da vivere, da amare... In un periodo storico così delicato, il rilancio del territorio diventa una delle spinte propulsive più importanti.