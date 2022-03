"Dolce Vita sulla Riviera", il documentario tedesco sulla Liguria

"Baie da sogno, paesi pittoreschi e romantiche scogliere: la Liguria è uno dei tratti di costa più spettacolari d'Italia. Una regione come un quadro incorniciato da montagne e mare. La Riviera Ligure, come viene chiamata la costa tra Francia e Toscana, è una destinazione da sogno per milioni di vacanzieri provenienti da tutto il mondo. Ma qual è la magia della Liguria?".

Lo scorso settembre, una delle principali televisioni di Stato tedesca - la Wdr - è scesa in Liguria per girare un documentario sulla "dolce vita" nella Riviera Ligure: un viaggio on the road da Imperia a La Spezia raccontando luoghi e attività che contraddistinguono la nostra regione. Le telecamere sono salite a bordo della Sangermani per assistere alle lezioni gratuite di barca a vela ai giovani, sulla 16 metri donato al Comune di Imperia dall’imprenditrice Diana Bracco nel nome di "Beatrice". La troupe ha poi assistito al raduno delle Vele d’epoca per ripartire alla volta di Diano Marina e fare una pausa ai bagni Kursala dove i titolari hanno raccontato la storia della villeggiatura in Liguria attraverso foto storiche e testimonianze di turisti tedeschi. Su per le stradine dell'entroterra poi alla scoperta di Badalucco e dell'oliva taggiasca guidati da Franco Boeri Roi, produttore di olii dop. Tra un raduno di Fiati 500 storiche e una visita al Mercato dei fiori, la televisione tedesca ha fatto tappa anche a Villa Hambury visitando i suoi giardini. Tra mare e monti è approdata a Genova dove la Superba è stata raccontata dalla musicista Susanna Roncallo che ha guidato gli operatori video tra i caruggi e moli.

Non poteva mancare una visita alle serre del basilico dop di Pra', le Cinque Terre e nemmeno uno spezzone sulla tradizione dei muretti a secco. La Wdr è andata a fare visita a "In te fasce" del Collettivo Milarepa. A far da protagonista di questa parte è stato Andrea Scotti, racconta anche qualche particolare della sua vita pre-murettistica.