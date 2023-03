Waterfront, 500 posti per la visita gratuita al cantiere

Prende forma il nuovo Waterfront di Levante e, come anticipato dal sindaco di Genova, Marco Bucci, domenica 19 marzo aprirà le porte alla città con una visita guidata da 500 posti. Venerdì 10 marzo un sopralluogo con il vice sindaco Pietro Piciocchi e il direttore generale della Cds Holding Massimo Moretti è stata l'occasione per illustrare, da parte dei tecnici, lo stato di avanzamento del Waterfront, sviluppato su un'area di oltre 110metri metri quadri, articolato in quindici cantieri diversi.

"Domenica 19 - ha detto il vice sindaco Piciocchi - sarà una giornata simbolica per la città: la volontà è ripetere poi la giornata per far conoscere ai genovesi il più importante cantiere di rigenerazione urbana del Nord Ovest di cui la città deve essere orgogliosa. Deve essere un cantiere aperto, che i genovesi sentono loro perché stiamo scrivendo una pagina importante per Genova".

Gli interventi comprendono la riqualificazione del Palasport, la realizzazione del grande canale navigabile e degli edifici residenziali, la creazione della prima porzione di Parco della Foce. A est, completati gli adeguamenti strutturali sulla parte esistente del Palasport, prende forma il solaio di copertura del parcheggio, che costituirà il piano della grande piazza pubblica.

Dall'altra parte del canaletto, tra il palasport e il padiglione Jean Nouvelle, sono in fase di completamento le strutture in elevazione degli edifici residenziali a cui seguirà l'installazione delle facciate. A legare tutta l'area da Levante a Ponente, il canale in fase di scavo, con allagamento previsto prima di The Ocean Race Genova The grand Finale, in programma dal 24 giugno al 2 luglio.

Con una larghezza di 35 metri e una lunghezza di 330, il canale ospiterà ormeggi per 150 barche. Nei locali affacciati sulle banchine troveranno spazio attività nautiche e di ristorazione. Nell'area del parco si lavora agli scavi propedeutici alla realizzazione dei parcheggi interrati, pubblici e privati, sopra ai quali verranno piantati alberi ad alto fusto. La realizzazione del Parco pubblico procede per lotti fino al completamento, nel 2025, dell'intero chilometro, da Batteria Stella a via Casaregis.

La visita di domenica 19 darà la possibilità ai cittadini, solo su prenotazione, di vedere questo cantiere da un punto di vista privilegiato. Guidati da professionisti che lavorano ogni giorno su queste opere, i cittadini potranno scoprire dettagli e curiosità illustrate da architetti, ingegneri, maestranze e tecnici.

Il percorso, una volta effettuata la prenotazione, gratuita, attraverso la piattaforma Eventbrite, partirà dall'area al di sotto della tensostruttura per poi procedere all'interno del cantiere e concludersi sul piazzale del Palasport.

Passeggiata di Primavera

La visita al cantiere del Waterfront rientra nell'iniziativa 'Passeggiata di Primavera', organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l'Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale, per un primo assaggio di quello che sarà il nuovo percorso di collegamento del Porto Antico a Boccadasse, una volta completati i lavori del Waterfront.

Dalle 9 alle 19 sarà aperta alla cittadinanza una parte della strada, di solito riservata al traffico portuale, con un itinerario che si snoderà dall'ingresso delle Grazie da piazza Cavour con arrivo presso il nuovo Waterfront di Levante e viceversa.

Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi. Lungo il percorso saranno illustrate le fasi e i rendering del progetto. Durante tutta la giornata, saranno organizzati spettacoli di intrattenimento, musica e visite guidate.