Waterfront, posizionato il pontone per realizzare il ponte mobile

È stato collocato oggi, lunedì 20 marzo 2023, con la cooperazione dei rimorchiatori di Icam e Oromare per conto del raggruppamento temporaneo d'imprese Ferretti/Icam, il pontone Santa Lucia, che servirà per lavorare al posizionamento del ponte mobile nel cosiddetto 'canaletto' del Waterfront di Levante.

Per permettere la buona riuscita di questa delicata operazione, Porto Antico di Genova ha liberato 8.000 mq di specchio acqueo nella parte di Darsena prospicente la tensostruttura, trasferendo provvisoriamente 74 imbarcazioni, che per motivi di sicurezza non potevano stare in sito. Al momento sono state tutte ricollocate in spazi limitrofi sempre nella disponibilità della società.

A margine della 'Passeggiata di primavera', che si è svolta domenica, organizzata dal Comune con la collaborazione dell'Autorità portuale nella strada delle riparazioni navali tra Porto Antico e nuovo Waterfront di Levante, il sindaco Bucci ha ribadito che "entro il 15 maggio prima dell'arrivo della Ocean Race avremo l'acqua del mare che circonda il padiglione Jean Nouvel".

"Il riempimento dei canali del nuovo Waterfront di Levante è un'operazione complessa perché dovranno essere allagati con le pompe - ha spiegato l'assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi - si tratta di un invaso molto importante".