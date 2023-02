Waterfront di levante, il cantiere verrà aperto per visite guidate

Domenica 19 marzo il Comune aprirà gli spazi del Waterfront di levante per visite guidate. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Genova, Marco Bucci, che sabato 4 febbraio si è recato sul posto per un sopralluogo.

"Nel cuore del cantiere del Waterfront di levante - ha dichiarato Bucci - per verificare l'andamento dei lavori, una grande riqualificazione che cambierà il volto della ex Fiera di Genova e dell'area della Foce. Il 19 marzo apriremo gli spazi alla città per visite guidate perché i genovesi possano partecipare a questo grande progetto".

"Tra la fine di giugno e luglio una parte del Waterfront - conclude Bucci illustrando il cronoprogramma - sarà già pronta per ospitare il villaggio di The Ocean Race The Grand Finale, a settembre una nuova edizione del Salone Nautico potrà battezzare spazi nuovi in attesa di completare il lavoro dell'intera zona nel 2024 e aspettando il bosco urbano che nascerà in piazzale Kennedy".

In realtà sembra che i tempi siano più lunghi di quanto si fosse previsto. Nel dicembre del 2021 il vice sindaco, Pietro Piciocchi, dichiarava: "entro il prossimo anno avremo i canali funzionanti". Poi però nel maggio 2022 il ministero della Transizione Ecologica aveva fatto fermare i lavori in attesa di avere un'integrazione dei documenti sulla valutazione d'impatto ambientale del progetto.

Nelle ultime settimane il Waterfront di levante è stato al centro delle polemiche dopo che l'amministrazione ha deciso di spostare qui 25 milioni di euro, che erano destinati alla riqualificazione di lungomare Canepa a Sampierdarena, progetto promesso ai residenti e di cui ora è difficile ipotizzare il destino.