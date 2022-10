Wanna Marchi, la docuserie su Netflix che passa anche per Genova

C'è anche un pezzetto di Genova nella docuserie su Wanna Marchi, la "regina delle televendite" condannata per truffa aggravata e bancarotta fraudolenta, che sta spopolando in questi giorni su Netflix. La serie di quattro puntate, di Alessandro Garramone, è prodotta da Fremantle.

Wanna Marchi, la figlia Stefania Nobile e il sedicente "maestro di vita" Mário Pacheco Do Nascimento, infatti, si erano messi a vendere numeri fortunati per il gioco del lotto, talismani, amuleti e kit contro le influenze maligne. Ma in un'inchiesta condotta dal tg satirico "Striscia la Notizia" si vede come - in realtà - spingessero i clienti ad acquistare altri costosissimi prodotti "portafortuna" con frasi minacciose come "le auguro tutto il male del mondo" e prospettando disgrazie nel caso in cui i malcapitati non avessero preso provvedimenti contro il malocchio. Una truffa con cui, per loro ammissione, i tre facevano "12-15 miliardi al mese".

Nell'ultima puntata (la quarta) della miniserie compare anche Genova con diverse immagini girate sempre da "Striscia": bisogna tornare indietro negli anni, nel 2001, alla fuga Do Nascimento in Brasile per sfuggire alle inchieste giudiziarie. Do Nascimento si era portato anche un container: "Arrivammo giusto in tempo - racconta nella miniserie Ergiuseppe Cananzi, comandante della Guardia di Finanza - per prendere questo container al porto di Bahia, caricarlo nuovamente sulla nave e rispedirlo in Italia". Per la precisione a Genova.

Nella serie tv si vede anche l'inviato di Striscia, Jimmy Ghione, chiedere a Cananzi, a Genova, cosa si aspettasse di trovare nel container: "Speriamo qualcosa di interessante per le indagini". E in effetti quando il container venne aperto si trovò davvero di tutto: mobili, tappeti, quadri, tv, argenteria, vasi cinesi e altri oggetti di grande valore.

Ma non è l'unico legame con il capoluogo ligure: nella miniserie viene intervistato anche Raimondo Lagostena, editore televisivo genovese, già proprietario del gruppo Profit di cui faceva parte anche Telegenova insieme ad altre emittenti. Tra gli anni '80 e '90 - riporta il docufilm - tra Wanna Marchi e un marchese, Attilio Capra De Carrè, nasce un sodalizio professionale: l'uomo, che si era sempre interessato all'immobiliare, inizia a investire nella pubblicità. Nel 1994 Marchi e Nobile lo incontrano per spiegargli le loro idee, ovvero creare prodotti di cosmesi con il loro marchio e venderli in tv, e lui accetta di provare. A quel punto entra in gioco Lagostena, proprietario di alcune tv, invitato a una cena organizzata proprio dal marchese: "Mi arriva la richiesta di conoscere un personaggio (il marchese, ndr) che avrebbe 'preso in gestione' Wanna Marchi. La richiesta mi arriva perfino da livelli importanti". Nella serie si fa il nome di Marcello Dell'Utri, uno dei personaggi allora più potenti della tv italiana e della pubblicità. "Combiniamo questa cena - racconta Lagostena davanti alle telecamere di Netflix - e il marchese dice che desidera scoprire il mondo delle televendite, che ingaggia Wanna Marchi, e dice che avrei dovuto vendere gli spazi. Alla fine raggiungemmo un accordo. La cena fu molto elegante e servita con un personaggio che si faceva notare, era un brasiliano". Niente meno che Do Nascimento, che incontra in questo modo per la prima volta Wanna Marchi: il resto della vicenda - che si sviluppa negli anni successivi - è ormai storia nota.