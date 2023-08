La focaccia genovese finisce sul Wall Street Journal con i migliori forni della città

Dove si trova la migliore focaccia in Italia? Ovviamente a Genova, ma se per un ligure è scontato, per un americano non lo è affatto: a parlare del tipico prodotto della tradizione è il Wall Street Journal che, in un articolo di Eric Sylvers con fotografie di Francesco Lastrucci, elenca le migliori focaccerie della città. Un servizio che poi, inevitabilmente, diventa una guida alla scoperta del centro di Genova.

Si parte dal "mitico" panificio Mario "a dieci minuti a piedi da piazza De Ferrari e vicino alla stazione ferroviaria di Genova Brignole" per poi passare al negozio giudicato più innovativo, Focaccia e Dintorni in via di Canneto il Curto e la Focacceria Genovese di piazza Fossatello, poco lontano dall'Acquario. E poi l'Antico Forno della Casana e il "veterano", l'Antico Forno Patrone. Ogni focacceria con la sua ricetta, i suoi segreti e la sua storia che si intreccia con quella di Genova.

Ma come mangiare la focaccia? Il giornale spiega anche un trucco poco conosciuto all'estero (ma forse anche nelle altre regioni italiane): "Inzuppandone un pezzo nel caffellatte, la bevanda preferita per la colazione".

E, come suggerisce l'articolo nell'incipit, se ottime lasagne possono essere gustate ormai anche a New York, per una buona focaccia "andate in Liguria".