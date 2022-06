Voltri, 400 studenti in piazza per l'ultimo giorno di scuola all'insegna della sicurezza stradale

L’ultima campanella suona all’insegna della consapevolezza per gli studenti del liceo Lanfranconi di Voltri: i ragazzi hanno infatti chiesto di poter trascorrere il giorno della “Bucinvacca”- l’ultimo giorno di scuola nella tradizione dell'istituto - con un evento, patrocinato dal Municipio Ponente, dedicato alla sicurezza stradale. Più di 400 studenti si sono ritrovati venerdì 10 giugno in piazza Gaggero a Voltri con la Croce Rossa, la Polizia Locale e la scuola guida Macciò per simulazioni della perdita del controllo dell’auto ma anche di stato di ebbrezza con appositi visori, per capire che la guida dopo aver bevuto può essere molto pericolosa.

"I ragazzi hanno preso un'iniziativa bellissima - spiega Maurizio Biancaterra, presidente regionale Croce Rossa Liguria, a GenovaToday - sono una forza eccezionale, come Croce Rossa puntiamo tanto sui giovani, sulla loro freschezza e sulla loro voglia di rinnovamento". Con la Croce Rossa gli studenti hanno potuto osservare gli effetti dell'alcol attraverso occhiali particolari che danno una visione distorta in base alla quantità di alcol nel sangue: da 0,5 e da 1,6 gradi, dunque dal minimo fino a un'alcolemia importante. "I giovani ci tengono e la Croce Rossa ha risposto all'appello - dicono il presidente Davide Mentessi e Giuseppe Crispo della Croce Rossa di Voltri - siamo molto contenti perché hanno risposto in tanti".

L'ispettore Giorgio Birtolo, responsabile Distretto VII Polizia Locale Genova, commenta: "Con la nostra stazione mobile abbiamo dato informazioni sulla guida sicura e sugli effetti della guida sotto alcool e droghe. È nostra intenzione diffondere una cultura incentrata sulla prevenzione e non sulla repressione". "Sono manifestazioni volte a far conoscere gli effetti dell'assunzione di bevande alcoliche e stupefacenti sulla guida, sensibilizzando anche i ragazzi sulle lesioni che si potrebbero riportare in incidenti stradali spesso purtroppo dovuti all'assunzione di queste sostanze" dice l'ispettore Orlando Bilardo, responsabile sezione Voltri del Distretto VII Polizia Locale Genova.

I ragazzi: "Questa esperienza insegna a non bere prima di mettersi al volante"

L'iniziativa ha fatto centro: "Non riuscivo a distinguere i birilli - racconta una ragazza dopo aver indossato il visore che simula lo stato di ebbrezza - e provavo un senso di vuoto". "Questa esperienza - dice un'altra - mi ha insegnato che non bisogna guidare ubriachi". "Meglio non bere - commenta uno studente - soprattutto quando si guida".

"I ragazzi del Lanfranconi - dice Claudio Chiarotti, presidente del Municipio Ponente - hanno usato l'ultimo giorno di scuola per autosensibilizzarsi. È la dimostrazione che le cose insieme, condivise, partecipate, portano a risultati fantastici. La verità è che spesso pensiamo che gli studenti siano indifferenti, che pensino ad altro, invece sanno riflettere: quella che ho visto in piazza è una lezione di vita che porta a capire cosa non fare, il modo migliore per affrontare un futuro sereno e consapevole".

"Meglio sensibilizzare subito per avere guidatori responsabili"

"Può succedere di perdere il controllo dell'auto durante la guida - spiegano Carlo Molinari e Fabio Bricchi dell'autoscuola Macciò - dunque abbiamo spiegato ai ragazzi come governare il veicolo. Con le moto invece abbiamo portato avanti piccole lezioni: abbiamo fatto vedere come stare in equilibrio a chi non ha mai provato e dato qualche nozione sull'utilizzo delle marce a chi è più esperto. Con la Croce Rossa e alla polizia locale abbiamo organizzato una bella giornata sulla sicurezza stradale, insegnando a tutti i rudimenti della guida sicura: i ragazzi hanno visto e hanno anche potuto partecipare, prima si parte e più i ragazzi diventeranno guidatori responsabili quando compiranno 18 anni".