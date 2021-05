Voltri, treno merci esce dai binari in galleria... ma è un'esercitazione

Un treno bloccato in galleria all’altezza di Voltri, vigili del fuoco, polizia ferroviaria e tecnici sul posto: uno scenario che potrebbe destare preoccupazione, ma si è trattato di un’esercitazione che non ha avuto tra l’alto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

L’attività è stata organizzata nella galleria “Doria Monte Gazzo Fossa dei Lupi” per verificare l’attivazione del secondo binario del tunnel e la sua apertura al trasporto di merci pericolose, legata al complesso sistema di lavori in corso nel Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi, e rientra tra le attività programmate per testare l’efficacia delle procedure, dei tempi di risposta e del coordinamento delle strutture sul territorio in situazioni di emergenza.

L’esercitazione del Gruppo FS Italiane è stata coordinata dalla Prefettura di Genova con la direzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e ha coinvolto diversi soggetti: il numero unico 112 di Regione Liguria, Soccorso Sanitario 118, Protezione Civile Regionale, la Questura di Genova, Compartimento Polizia Ferroviaria Liguria, Comando di Genova dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, il Comune di Genova, Croce Rossa e Pubblica Assistenza, Croce Azzurra di Borzoli, Croce Rosa Rivarolo, , l’Asl 3, l’Arpal, e, per il Gruppo FS Italiane le società Rete Ferroviaria Italiana e Mercitalia Rail.

Nel corso del pomeriggio è stato riprodotto uno scenario d’emergenza con necessità di cure mediche. Simulato lo svio di un treno merci composto da sei carri contenenti sostanze pericolose. Dopo l’arresto del treno, il macchinista dirama subito l’allarme con chiamata di emergenza, ma scendendo dalla locomotiva cade e si provoca una probabile frattura a una gamba. Il secondo macchinista presta dunque le prime cure al collega e, percependo un forte sibilo proveniente da un carro posto al centro del treno, si allontana dal locomotore dirigendosi verso i carri.