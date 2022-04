Voltri, Arciragazzi: "Non apriremo la Spiaggia dei Bambini se il litorale non sarà pronto"

Riuscirà a riaprire quest'anno la Spiaggia dei Bambini di Voltri? È la domanda che si pone Arciragazzi Prometeo, che gestisce il progetto nato nel 2005 dalla collaborazione tra l'assoiazione e Comune di Genova, Municipio Ponente, Utri Mare e Act: obiettivo, rendere fruibile il litorale pubblico ai centri estivi.

I soldi sono pronti, il personale pure, ma mancano alcuni lavori per poter riaprire la spiaggia in tempo per la stagione estiva: "Il Municipio deve provvedere alla manutenzione straordinaria della palazzina di servizio e degli accessi alla spiaggia - spiega Yuri Pertichini, Arciragazzi, a GenovaToday - mentre il Comune deve pensare al ripascimento e a mettere a posto la spiaggia. Ci sono dei crostoni solidi (video) che oltre a formare un gradone alto sono molto duri. Siamo preoccupati perché deve essere tutto pronto per la terza-quarta settimana di maggio".

Spiaggia dei Bambini: nel 2021 registrati 4500 ingressi

La Spiaggia dei Bambini l'anno scorso, in 78 giorni di apertura, ha contato circa 4500 ingressi, con una decina di ragazzi retribuiti per presidiare la zona e prestare servizio di salvamento. Quest'anno sono previsti 90 giorni di apertura: "Con i fondi che abbiamo ricevuto, 10mila euro che potenzialmente arriveranno a 15mila - continua Pertichini - apriremo la spiaggia per tre mesi ogni giorno, festività comprese, a meno di un euro al giorno per i bambini dei centri estivi, e quando non ci sono loro le famiglie potranno stare gratis. Il tutto per una capienza potenziale di 120 persone al giorno, in zone d'ombra, con anche nuovi gazebo, spogliatoio e servizi igienici. Tutto sempre presidiato. Come Arciragazzi ci stiamo lavorando da settembre, dunque siamo pronti per aprire il 13 giugno, ma se non verranno fatti i lavori di cui l'area ha bisogno la Spiaggia dei Bambini non aprirà, restituiremo i soldi agli enti e segnaleremo chi non ha fatto il proprio lavoro". Tutto questo nonostante le prenotazioni già ricevute da gruppi di centri estivi di Milano, che arriveranno a Genova per visitare l'Acquario.

Chiarotti: "Il Municipio effettuerà i lavori in tempo"

Il presidente del Municipio Ponente, Claudio Chiarotti, spiega a GenovaToday: "Stamattina in giunta, in presenza dei tecnici, come da accordi presi anche con Arciragazzi, abbiamo portato una lista di interventi da ultimarsi entro il 20 maggio. Dunque i lavori di competenza del Municipio verranno effettuati in tempo. È da gennaio che stiamo lavorando per l'area, siamo sul pezzo e rispettiamo gli accordi".

Per quanto riguarda la spiaggia, quest'anno a Voltri non sono previsti ripascimenti, ma a fine apile torneranno nella delegazione i 4x4: il Genova Fuoristrada Club come tutti gli anni si è offerto di rimettere a posto il litorale con le sue ruspe dopo la manifestazione: "Nel caso in cui - spiega Chiarotti - dopo l'evento ci fosse necessità, chiederemo all'assessorato ai Lavori Pubblici di pensarci. Verificheremo dopo".