VIDEO | A Genova il punto più a nord del Mediterraneo occidentale: le misurazioni

I voltresi lo sanno da sempre, tanto che sul muro dei locali dell'associazione Amici del Mare c'è anche una targa ormai logorata: "Qui siete nel punto più a nord di tutto il Mediterraneo occidentale". Una certezza che si tramandava di padre in figlio, di navigatore in navigatore, ma a quanto pare nessuno aveva fatto registrare ufficialmente il dato: oggi, lunedì 16 ottobre, gli uomini dell'Istituto Idrografico della Marina sono arrivati a Voltri per localizzare effettivamente, con l'aiuto di apposita strumentazione, il punto più settentrionale del mar Mediterraneo almeno a occidente, visto che la zona più a nord in assoluto è in Friuli-Venezia Giulia.

Sulla spiaggia di Voltri, nel punto più a ponente, la Marina ha cercato il punto esatto più a nord con un ricevitore Gnss, che riceve sia posizioni satellitari sia le eventuali correzioni con l'aiuto di internet, per stabilire le posizioni con la massima precisione.

"Questa misura è importante - spiega il Contrammiraglio Massimiliano Nannini, direttore dell'Istituto Idrografico della Marina - perché noi siamo organo cartografico dello Stato ed è nostra intenzione riportare questo punto nella documentazione ufficiale statale, dandole un riconoscimento formale".

In corrispondenza del punto più a nord, sulla passeggiata il Municipio posizionerà una statua: "Sarà un landmark - dice il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - che renderà maggiormente visibile questa singolarità. Ci sono diversi appassionati che vanno alla ricerca di questi punti particolari, potrebbe diventare una piccola risorsa turistica".

L'idea originaria della misurazione ufficiale è del voltrese Giuseppe Ferrando, che ha coinvolto il Municipio: "Mio nonno era navigatore - racconta - e mi parlava sempre del fatto che a Voltri ci fosse il punto più a nord del Mediterraneo occidentale, qui è risaputo, anche se forse non si pensava di farlo presente all'Istituto Idrografico della Marina rendendo il dato ufficiale".