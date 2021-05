Scout e volontari ripuliscono Voltri: riempiti 25 sacchi di spazzatura

Nuova missione ecologica di Genova Cleaner, l’associazione genovese che ha come mission ripulire in maniera partecipata la città

Domenica 2 maggio 2021 cinque dei ragazzi dell'associazione hanno supportato gli scout del gruppo Genova 51 e del gruppo Genova 56. nel quartiere di Voltri. Inizialmente la missione era stata organizzata nel quartiere di Quarto, ma a causa delle condizioni del mare gli organizzatori hanno dovuto cambiare zona.

Un totale di 27 ragazzi ha lavorato per poco meno di due ore raccogliendo circa 25 sacchi divisi come sempre in plastica, vetro e indifferenziata.