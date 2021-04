Voltri, una "foresta urbana" lungo la passeggiata: presto piantati 100 nuovi alberi

Una “foresta urbana” per riempire di verde la passeggiata di Voltri: il progetto si chiama - appunto - Urban Wood, e prevede la piantumazione di 100 alberi tra gelsi, carrubi, corbezzoli, melograni, aranci, sughere e oleandri.

L’iniziativa è promossa da Ponente Che Balla, associazione nata nel 2008 proprio in occasione dell’inaugurazione della passeggiata Bruzzone e composta da studenti e giovani professionisti, ed è finanziata dalla Compagnia San Paolo con 25mila euro.

La foresta urbana è stata progettata dal laboratorio Zerozoone in collaborazione con l’Associazione Utri Mare, il Municipio VII Ponente e la Rete L.E.T., un lavoro di rete che si svilupperà in più fasi: la piantumazione del primo lotto di alberi inizierà giovedì 15 aprile e proseguirà sino a quando non verranno riempite di verde le diverse zone in cui è stata suddivisa la passeggiata.

«La creazione di Foreste Urbane come quella proposta da Urban Wood - spiegano da Ponente che Balla -costituisce un azione politica concreta e vitale a favore della conversione ecologica delle nostre città in risposta alla crisi socio ambientale che stiamo vivendo»