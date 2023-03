Inaugurata a Voltri la panchina gialla per sensibilizzare sull’endometriosi

Una panchina gialla a Voltri per sensibilizzare sull'endometriosi, una patologia che colpisce il 10-20% di donne in età fertile la cui diagnosi è spesso accidentale. La 'Endopank' è stata inaugurata sabato 18 marzo 2023 in piazza Lerda grazie alla collaborazione tra il Municipio Ponente, e l'associazione 'La Voce di una è la Voce di tutte'.

La vicepresidente del Municipio Lorella Fontana, nello scorso mandato capogruppo Lega in Consiglio Comunale, aveva presentato una mozione l'11 novembre 2021 approvata all'unanimità, proprio per impegnare l'amministrazione a essere tra le prime città capoluogo a porre l'attenzione su questo argomento attraverso panchine colorate di giallo sulle quali applicare una targhetta con il riferimento dell'associazione e un Qr code contenente spiegazioni sulla patologia.

"Sono molto contenta di essere riuscita a fare realizzare proprio qui a Voltri questa Endopank - commenta - perché è partita proprio da qui la conoscenza dell'associazione attraverso una giovane volontaria colpita da tale patologia. È importante che l'endometriosi venga riconosciuta tempestivamente nei soggetti colpiti e che le giovani donne ne riconoscano i segnali. Ringrazio il Presidente Barbazza e i colleghi di giunta che hanno accolto favorevolmente questa mia proposta, così come i Consiglieri Stefano Dramis ed Eleonora Bruzzone che mi hanno sostenuta nel portare avanti questo progetto. Ringrazio infine l'associazione che, con grande disponibilità, è stata al nostro fianco per dare concretezza a una ben chiara volontà istituzionale di dare seguito a questo progetto".