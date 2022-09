Varata nella notte la nuova passerella pedonale alla stazione di Voltri

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 è stata varata la nuova passerella pedonale alla stazione di Genova Voltri. È stata posizionata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs). La nuova passerella della stazione aprirà al pubblico entro la prima settimana del mese di ottobre, al termine degli interventi di finitura.

Le attività proseguiranno per abbattere le barriere architettoniche dell’attraversamento con l’installazione di due ascensori di accesso ai binari per un investimento economico complessivo 1,4 milioni di euro.

Nei mesi scorsi c'erano state alcune polemiche dopo il tragico investimento di un ragazzo sui binari. Secondo alcuni pendolari, tra chi scende a Voltri, dopo la chiusura del sovrappasso, molti avrebbero "sfidato" i binari per tagliare il lungo percorso pedonale alternativo istituito da Rfi. L'azienda alla polemica aveva risposto: "la vecchia passerella é stata rimossa a novembre 2020, c'è il percorso alternativo che costeggiando la strada permette di raggiungere in sicurezza il marciapiede; il cantiere per la nuova passerella é in corso". Per Rfi: "Il percorso c'è e non é assolutamente giustificato l'attraversamento".