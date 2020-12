Neve, a Votri con lo snowboard in cortile

Non si perde tempo e a Genova, vista l'abbondante neve scesa fin dalle prime ore del mattino, c'è chi ha voluto approfittarne: così a Voltri qualcuno è sceso in cortile con lo snowboard.

Una trovata scherzosa, visto che in cortile non si può andare molto lontano, ma che simboleggia bene anche una delle tante particolarità di quest'anno grigio, con gli impianti sciistici chiusi causa pandemia.

E allora chi ha voglia di praticare un po' di sport sulla neve deve arrangiarsi e organizzarsi, come in questo caso, con una soluzione davvero "km zero".