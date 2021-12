Caloriferi spenti e aule troppo fredde: scioperano gli studenti del Lanfranconi

Caloriferi che non funzionano e freddo nelle aule. Gli studenti del liceo Lanfranconi di Voltri, per protesta, questa mattina, martedì 7 dicembre, non sono entrati a scuola.

Già ieri avevano chiesto ai professori di uscire, impossibile restare nei banchi fermi a quelle temperature, ma senza ottenere il pemesso.

Oggi, il turno delle 8 è entrato, quello delle 9 ha fatto sciopero davanti al cancello dell'istituto per poi fare ritorno a casa.