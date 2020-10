Frana sopra Voltri: 122 persone isolate a Fiorino

L’allerta arancione chiusa in anticipo alle 22 non ha mancato di provocare qualche danno nell’entroterra. A Fiorino, sopra Voltri, 122 persone sono rimaste isolate dopo una frana che ha fatto precipitare grossi massi sulla strada.

La Protezione Civile del Comune di Genova e la Polizia Municipale sono al lavoro da lunedì pomeriggio, e tutti i residenti sono stati informati porta a porta della chiusura della strada, su cui non possono passare neppure i pedoni. È comunque assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso, ma a chi non ha ancora fatto rientro a casa il Comune garantirà il pernottamento in albergo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tutta la notte pattuglie della Polizia Locale e della Protezione Civile resteranno nell’area interessata dalla frana. Il Comune si è già attivato per il ripristino: martedì mattina la ditta incaricata della messa in sicurezza verificherà le condizioni del costone, per vedere quali interventi siano necessari per lo smaltimento dei detriti e la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.