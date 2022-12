A Voltri c'è un nuovo spazio per il bookcrossing sul mare

Arriva un nuovo spazio per il bookcrossing a ponente, precisamente a Voltri: la casetta dei libri, per la gioia di tutti gli amanti della lettura, è stata installata in piazza Odicini e sarà curata dalla biblioteca Rosanna Benzi.

Giovedì mattina sono stati riposti sugli scaffali i primi libri, subito graditi dalle famiglie che passeggiavano sul lungomare, incuriosite dalla novità. La piccola casetta è composta da due spazi: quello giallo, con il logo del Municipio Ponente, per gli adulti e quello rosso per i bambini.

Il bookcrossing è una modalità libera e gratuita di scambio di libri tra lettori di passaggio: si può portare un libro da lasciare a chi verrà dopo, e prenderne uno a scelta, che si potrà riportare o tenere.

"Ringraziamo il Progetto Booktrek di Agorà Coop e Arciragazzi Prometeo finanziato dalla Compagnia di San Paolo per averci donato queste bellissime cassette" è il commento dello staff della biblioteca Benzi di Voltri.