Pegli, i volontari ripuliscono i muri da scritte e graffiti

Diversi gli interventi del Comitato Bene Comune sul territorio, in questi ultimi giorni, per lottare contro il degrado, ripristinare il decoro e valorizzare il patrimonio della delegazione.

In particolare, i volontari hanno riverniciato il muraglione del belvedere Padre Guglielmo Salvi per cancellare i graffiti che lo deturpavano da diversi anni. Un intervento che rientrava già nel piano di abbellimento e valorizzazione di un sito suggestivo, prossimamente oggetto di un ulteriore importante restyling da parte del Comune. L'obiettivo, adesso, è di sistemare l'aiuola dove da qualche tempo è spuntato un fiore di agave che, senza interventi, è destinato a morire. A contribuire alla pulizia, anche i commercianti del territorio, soprattutto BigMat che ha regalato materiale e dato consigli su come procedere nei vari interventi.

Inoltre nei giorni scorsi - nonostante il caldo - i volontari hanno ripulito la targa di via Luigi Rizzo, imbrattata con spray e adesivi, hanno ripulito e irrigato le fioriere del lungomare e hanno aggiunto libri alla casetta del bookcrossing di piazza Bonavino.