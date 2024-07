A Lavagna l'assemblea delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile

Venerdì 28 giugno si è svolta a Lavagna l'assemblea delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile affiliate a Prociv-Arci Liguria ODV, presso la sede dell'Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV.

All'incontro hanno partecipato numerosi delegati provenienti da tutta la regione. Durante l'assemblea, è stato approvato il bilancio consuntivo 2023, che, come spiegano gli organizzatori, ha mostrato risultati molto positivi, e il bilancio preventivo 2024.

Inoltre, è stato delineato il programma di attività per l'anno in corso, che prevede l'organizzazione di corsi di formazione per il personale volontario delle associazioni affiliate e una grande esercitazione regionale. Quest'ultima iniziativa è finalizzata a testare l'operatività e la prontezza delle organizzazioni in situazioni di emergenza, garantendo così una risposta efficace e tempestiva in caso di necessità.