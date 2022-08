Stazione Pegli, restaurati i cordoli delle aiuole: "Ora però si abbelliscano con piante decorative"

Da un anno in piazza Ponchielli, a Pegli, proprio di fronte alla stazione ferroviaria, sono stati piantati nuovi esemplari di palma Washingtonia a sostituire le Phoenix Canariensis, uccise dal punteruolo rosso.

Il comitato Una Piazza per Pegli aveva inviato una lettera al Comune e ad Aster per chiedere il restauro dei cordoli ammalorati che ospitavano le nuove piante, chiedendo anche di procedere all'abbellimento delle aiuole, usate da non pochi incivili come cestino per rifiuti e mozziconi. Anche per quest'ultimo obiettivo, i volontari avevano proposto ad Aster di valutare la piantumazione di un'erba tappezzante con scarse esigenze di manutenzione e irrigazione (la Lippia Nodiflora).

I cordoli sono stati effettivamente restaurati, e ora il comitato torna alla carica per chiedere che le aiuole vengano abbellite: "Per migliorare il decoro urbano e l'aspetto estetico della piazza - scrivono i volontari su Facebook - chiediamo di procedere quanto prima alla rimozione dei graffiti che deturpano il palazzo della stazione e quello a levante". Piccoli interventi che potrebbero essere inseriti "in un più ambizioso piano di rigenerazione della piazza ferroviaria e di tutto il contesto urbanistico attorno a Villa Durazzo Pallavicini, cuore del centro storico di Pegli e luogo dal grande potenziale aggregativo e associativo".

"Perché alcune delle palme della stazione continuano ad avere le foglie legate? - continuano i volontari -. Questa operazione è importante nella fase post trapianto per prevenire l'inaridimento della pianta nella sua parte apicale, ma alla lunga rischia di comprometterne l'attività di fotosintesi clorofilliana, mettendone a rischio la crescita ma soprattutto la sopravvivenza. Chiediamo ad Aster di rassicurarci sulla salute delle nuove palme della piazza".