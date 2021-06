Aeroporto Colombo, inaugurato il nuovo volo bisettimanale Genova-Tirana

Ci si prepara a un’estate di viaggi con il “Green Pass”, e all’aeroporto di Genova debutta un nuovo volo. Wizz Air ha infatti inaugurato martedì il collegamento tra Genova a Tirana, che avrà cadenza bisettimanale (martedì e sabato).

Il volo sarà operato da un Airbus A320 da 180 posti di Wizz Air, compagnia low cost ungherese, che martedì mattina è stato “salutato” con un tradizionale arco d’acqua benaugurale e per cui è stato poi tagliato il nastro. I prezzi, da sito compagnia, variano da poco meno di 70 euro a poco meno di 150 per la sola andata.

All’inaugurazione hanno partecipato Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto, e il console onorario di Albania, Giuseppe Durazzo, insieme con gli altri vertici della Società Aeroporto di Genova e di tutti i passeggeri in partenza. Wizz Air, attiva in Italia dal 2004, ha di recente implementato i suoi voli con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio e prevedendo anche una tariffa flessibile che consente, in caso di prenotazione, di poter liberamente riprenotare su qualsiasi volo: una decisione presa anche sulla base della “rivoluzione” provocata dalla pandemia di coronavirus.

«Siamo estremamente felici di poter dare il benvenuto a Wizz Air all’ombra della Lanterna - ha detto Odone - Grazie alla compagnia aerea torna un collegamento molto apprezzato sia dai tanti cittadini di origine albanese residenti in Liguria e nel Nord Ovest sia dai viaggiatori di affari sia dai sempre più numerosi turisti che partono alla scoperta di un paese ricco di storia, mare e paesaggi incontaminati. Il nostro auspicio è che si tratti del primo passo di una collaborazione che prosegua nel tempo e che porti altre novità in un prossimo futuro».

«La collaborazione con l’Aeroporto di Genova è per noi un importante elemento della nostra presenza in Italia, su cui stiamo investendo molto e per il quale prevediamo una ulteriore espansione - ha aggiunto Andras Rado di Wizz Air - La nuova rotta inaugurata oggi da Genova a Tirana non solo è un’utile risposta alla crescente domanda di collegamenti tra i due Paesi ma è un’ulteriore spinta a riprendere a volare in Italia e in Europa».