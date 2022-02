Flying Angels: 10 anni di voli salvavita, 2.200 bimbi aiutati dall'associazione genovese

Dieci anni di voli salvavita per bambini e bamnine di tutto il mondo che nei loro paesi di origine non hanno accesso alle cure necessarie per guarirli. Questo è l'importante traguardo raggiunto da Flying Angels Foundation, associazione genovese con sede in via San Luca che lavora in rete con importanti organizzazioni umanitarie e ospedali a livello nazionale e internazionale.

In questi dieci hanno la Fondazione ha raggiunto e aiutato circa 2.200 bambini gravemente malati in più di 70 paesi, finanziando oltre 4.100 biglietti aerei e percorrendo quasi 10 milioni di miglia, l’equivalente di quasi 400 giri del mondo.

"Un compleanno importante che siamo orgogliosi di condividere con tanti partner e sostenitori, che ci accompagnano nel nostro percorso e senza i quali, certamente, non avremmo potuto arrivare fino a qui - commenta Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation. - Non solo un’occasione per condividere i risultati raggiunti, ma soprattutto un’opportunità per guardare avanti e proiettare nel futuro quanto di buono abbiamo ottenuto in questi anni in termini di valore sociale creato".

Ai 10 anni di voli salvavita finanziati da Flying Angels l’Accademia Ligustica di Belle Arti ha dedicato un logo speciale, elaborato da Giacomo Rizzo, studente del triennio di progettazione artistica per l’impresa. Una collaborazione pro bono che ha coinvolto i giovani creativi dell’Accademia nella realizzazione di un prodotto reale creando valore reciproco.

Il logo originale, realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, caratterizzerà lungo tutto il 2022 un ampio programma di iniziative per diffondere e valorizzare l’impegno di Flying Angels Foundation per garantire il diritto alla salute e alla vita di bambine e bambini a tutte le latitudini.