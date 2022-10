Sos Voce Amica cerca volontari per il servizio di ascolto telefonico

Il servizio di ascolto e soccorso telefonico Sos Voce Amica di Genova è rimasto in attività durante i due anni di emergenza covid e, ora, cerca nuovi volontari da formare con un corso gratuito.

A darne notizia è la stessa associazione, che spiega: "Abbiamo ritenuto che fosse indispensabile, in un periodo così difficile e complicato, offrire la possibilità a tutte le persone, confinate a casa, sole o meno, di potersi confrontare, esprimere dubbi, paure, certezze o incertezze a una cornetta lontana, a qualcuno che ascoltasse, senza giudicare, senza dare propri pareri, cercando di essere una presenza utile, disponibile, seppure in maniera anonima. Per rafforzare e intensificare la nostra voce, che possa arrivare sempre a chi ne ha più bisogno, cerchiamo nuovi volontari. Per maggiori informazioni e per iscriversi, entro il 13 novembre 2022, sono disponibili i seguenti contatti: il sito https://www.voceamica.ge.it/, la mail voceamicage@gmail.com e il numero per sms e whatsApp a 338.374.79.28".

L'associazione Sos Voce Amica

Sos Voce Amica di Genova è uno dei centri fondatori della Federazione Nazionale dei Centri di Soccorso Telefonico 'Telefono Amico Italia', composta da 40 centri e di Ifotes (Federazione Internazionale dei centri di soccorso telefonico) con sede a Ginevra. Svolge, gratuitamente, un servizio d’aiuto nei confronti di chi è 'in crisi' per facilitare in lui una capacità di scelta svolgendo di fatto un'attività di 'prevenzione'. Chi chiama ha la possibilità di comunicare in modo completo e vero, di acquisire una maggior consapevolezza e dare risposte libere e personali ai propri problemi. L’Associazione, che si autosovvenziona, è apolitica e aconfessionale e vuole dare a chiunque la possibilità di stabilire un contatto immediato con una persona disposta ad ascoltare come amica e desiderosa di iniziare e proseguire un dialogo nel pieno rispetto della libertà di ciascuno, capace di accettare qualunque messaggio senza distinzione di razza, opinione, religione, credo politico e differenze valoriali.

Il servizio, si basa su alcuni principi comuni a tutti i centri di soccorso telefonico quali: la gratuità della prestazione; la garanzia dell’anonimato; l’indipendenza da qualsiasi ideologia politica o religiosa;il rispetto delle idee di chi chiama; l’impostazione non direttiva del colloquio. Il numero di telefono è lo 010.57.05.857.