La campionessa olimpica genovese Viviana Bottaro incontra Mattarella al Quirinale

C'è anche la genovese Viviana Bottaro - bronzo olimpico a Tokyo 2020, vicecampionessa mondiale a squadre nella specialità del kata nel 2012 e campionessa europea individuale nel 2014 - tra gli atleti ricevuti giovedì 13 ottobre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale.

Con lei, gli altri campioni olimpici e mondiali della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, arrivati a Roma proprio per celebrare i 120 anni dalla fondazione dell'associazione sportiva.

All'incontro era presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Tra gli altri atleti c'erano anche Luigi Busà, ultima medaglia d'oro a cinque cerchi nella storia della federazione e primo olimpionico italiano nel karate; la judoka Giulia Quintavalle, campionessa a Pechino 2008 e oggi membro del Consiglio Nazionale del Coni e della Commissione Nazionale Tecnici, e il lottatore Frank Chamizo Marquez, vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi di Rio de Janiero 2016.

“È un grande piacere incontrarvi, anche per sottolineare che l’attenzione verso il vostro sport non è limitata al periodo delle Olimpiadi quando, con una leggera distorsione mentale, si guarda tanto al numero delle medaglie che l’Italia conquista - ha dichiarato il Presidente Mattarella -. Il più importante risultato delle vostre medaglie è spingere ragazzi, bambini, giovani ad impegnarsi nello sport, fondamentale nel nostro Paese. Le vostre discipline sono l’antitesi della violenza, perché nel rispetto dei competitori si ritrova un percorso comune. È un messaggio fondamentale per i giovani. Voglio concludere con un motto citato da Giulia Quintavalle: se cadi sette volte, rialzati otto volte. È un messaggio importante per il nostro Paese: non bisogna perdere mai la fiducia, in ogni circostanza c’è sempre un elemento positivo da raccogliere”.