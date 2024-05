Melanoma day, visite dermatologiche gratuite nel ricordo di Roberta Repetto

In occasione del 'Melanoma day' proseguono le iniziative di prevenzione dell’Asl 4. Sabato 11 maggio 2024, la Ssd di Dermatologia, in collaborazione con l’associazione 'La pulce nell’orecchio', promuove una mattinata di visite gratuite per il controllo dei nevi. Dalle ore 9 alle 12 il team coordinato dalla dottoressa Manuela Baldari, responsabile della struttura, sarà presente nell’ambulatorio Melanoma dell’ospedale di Sestri Levante (al quinto piano) per ricevere i cittadini, su prenotazione obbligatoria.

"Nel 2023 la nostra struttura ha effettuato circa novemila prestazioni, di cui 625 visite di follow up per melanoma - spiega Baldari -. Ogni settimana, visitiamo circa 20 pazienti per follow up, tutti con diagnosi di melanoma pregresso, regolarmente sottoposti a screening cutaneo finalizzato alla diagnosi precoce di melanoma o di altre neoplasie cutanee; esami strumentali e/o visite specialistiche, eseguite dal team multidisciplinare, completa il monitoraggio. Gli oltre 60 melanomi diagnosticati nel 2023, di cui circa la metà in fase evolutiva estremamente precoce, ci ricordano l’importanza delle iniziative di prevenzione".

Per partecipare allo screening gratuito è necessario effettuare la prenotazione chiamando il numero 0185/329756, nei giorni 9 e 10 maggio 2024, dalle ore 8.30 alle 13, fino a esaurimento dei trenta posti disponibili.

"L’evento ha come obiettivo quello di sensibilizzare sulle corrette forme di prevenzione del melanoma, perché quanto accaduto a Roberta, morta all’età di quarant’anni per un melanoma non curato, non succeda più" aggiunge Rita Repetto, presidente

dell’associazione 'La pulce nell’orecchio' nata in ricordo di Roberta Repetto. L'associazione (@la_pulcenellorecchio) porta avanti diverse iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario, coinvolgendo anche le scuole, con la distribuzione di segnalibri che contengono i campanelli di allarme da non sottovalutare, e le case editrici con i meravigliosi disegni di Roberta utilizzati per le copertine di libri.