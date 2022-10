Cinque giornate di visite mediche gratis per tutti in piazza De Ferrari

In arrivo cinque giorni di check-up gratuiti per tutti in zona De Ferrari con medici e specialisti.

Dal 20 al 24 ottobre il Casa della Salute Village campeggerà in largo Pertini (di fronte al teatro Carlo Felice) con accesso libero dalle 8 alle 20. Ci saranno un'area eventi di 140 mq e due studi da 39 mq dove verranno offerti controlli sullo stato di buona salute - con elettrocardiogramma e misurazione pressione - e visite odontoiatriche con scanner intraorale.

Al Village ci sarà anche la presenza di Genoa, Sampdoria e delle stelle dello sport ligure; spazio anche alla divulgazione con convegni su cardiologia, odontoiatria e oculistica condotti dai professionisti di Casa della Salute.

Ci sarà un appuntamento dedicato anche al Festival della Scienza con un laboratorio sui legami tra sport, scienza e psicologia con spunti anche nell’ambito dell’alimentazione: parteciperà anche la food blogger Enrica Monzani e verrà coinsegnato il ricavato di aste online alla Fondazione Messina che avverrà nell’ambito della manifestazione.

Si possono prenotare i check-up gratuiti cliccando qui, scrivendo "Village" e selezionando una delle due visite proposte (stato di buona salute oppure odontoiatrica).